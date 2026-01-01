Calciomercato Atalanta, Di Marzio conferma Lookman-Atletico Madrid. I dettagli dell'operazione
TUTTO mercato WEB
Ademola Lookman è sempre più vicino all’accordo personale con l’Atletico Madrid: i Colchoneros hanno già raggiunto l’intesa con l’Atalanta
Ademola Lookman è vicinissimo a trasferirsi all’Atletico Madrid: è quasi fatta per il suo passaggio in biancorosso.
L’attaccante è ormai a un passo dal club spagnolo, infatti – come riportato da Valentina Mariani di Sky Sport – si avvicina l’accordo anche tra il giocatore e i Colchoneros, che avevano già raggiunto l’intesa con l’Atalanta.
Le parti avevano infatti trovato l’accordo per un’operazione da poco più di 40 milioni bonus compresi.
Nel frattempo, Lookman è stato escluso dai convocati per il match tra Como e Atalanta: il nigeriano è sempre più vicino a trasferirsi in Spagna.
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Luca Calamai Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
Le più lette
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile