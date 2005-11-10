Capua: "Lazio, guai a smontare questo bel giocattolo a gennaio"

Ospite della radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà, è stato il prof. Pino Capua, specialista in Medicina dello Sport e Traumatologia e presidente della Commissione Antidoping FIGC. E ha parlato del momento in casa Lazio: "Complimenti a Fabiani, perché ha fatto un mercato intelligente, a zero euro, perché tutto quello che è stato fatto è stato spendendo praticamente niente. La qualità dei giocatori arrivati ha fatto cambiare totalmente la stagione. Gattuso dice che è stata presa una botta sui denti in Coppa Italia, dopo è cambiato qualcosa, soprattutto con l'arrivo di Frattesi, come mentalità. E' cambiato piano piano l'atteggiamento e la prospettiva. Ora però c'è da pensare al mercato di gennaio, per cosa può accadere. Non smontiamo un giocattolo meraviglioso. E' una squadra che diverte e porta risultati eccezionali".

Come vede invece la Roma?

"Ha avuto un momento di calo e c'è stato il pari del Cagliari, che poi ha avuto paura di giocare. E poi la Roma ha fatto due gol in due minuti".

Tra Lazio e Roma chi esprime il migliore calcio?

"Non si può dire, sono due belle realtà. La Lazio è una sorpresa, la Roma una conferma. La Roma dà sempre la sensazione che in un modo o nell'altro la vince. La Lazio ti sorprende sempre".