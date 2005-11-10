Tifoso del Portici ferito, condizioni stazionarie: nessun nuovo intervento

Restano stazionarie le condizioni del tifoso del Portici di 34 anni rimasto gravemente ferito al termine della gara contro la Puteolana, disputata sul campo dei flegrei e valida per il Girone A di Eccellenza nella giornata di domenica. A comunicarlo è l'ultimo bollettino sanitario dell'Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, diffuso alle ore 12 di oggi. I parametri e gli esami risultano in ordine, non si registrano segni di peggioramento e, al momento, il paziente non necessita di un ulteriore intervento chirurgico. La prognosi resta tuttavia strettamente riservata.

Il bollettino sanitario: condizioni stazionarie

Secondo quanto riportato nella comunicazione della struttura ospedaliera, il quadro clinico del giovane non presenta variazioni negative. Prosegue il trattamento di neuroprotezione con analgosedazione, mentre i medici continuano a monitorare le sue condizioni.

Il tifoso era stato ricoverato in codice rosso dopo essere stato aggredito mentre si stava allontanando dallo stadio per fare ritorno a casa. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato colpito alla testa con un oggetto contundente, descritto inizialmente come una mazza da baseball o una spranga, da un gruppo di tifosi locali. Nella notte successiva all'aggressione era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla testa.