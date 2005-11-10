Frosinone-Lecce, i convocati di Di Francesco: torna Tiago Gabriel in difesa
Luca Bargellini
Dopo il ko incassato contro la Juventus nello scorso weekend, il Lecce di Eusebio Di Francesco, affronterà nella giornata di domani il Frosinone rivelazione della Serie A, in un match valido per la nona giornata di campionato. Il tecnico dei salentini, in vista della sfida dello 'Stirpe', recupera Tiago Gabriel in difesa, mentre sarà costretto a fare ancora a meno di Ilic, Berisha, Coulibaly e Pierotti, oltre allo squalificato Gaspar.
Di seguito dunque la lista ufficiale dei convocati del Lecce per la partita di domani contro il Frosinone.
Portieri: Bleve, Borbei, Falcone
Difensori: Dembélé, Gallo, Jean, Ndaba, Scott, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga
Centrocampisti: Fofana, Gandelman, Gorter, Kaba, Maleh, Ngom
Attaccanti: Esteban, Fatah, Geubbels, Monteiro, N’Dri, Stulic