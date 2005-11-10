Picerno, arriva l'ex Foggia Vincenzo Garofalo. Contratto fino al 30 giugno 2028

L’AZ Picerno comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista classe 1999 Vincenzo Garofalo, il quale ha sottoscritto un contratto sino al 30 giugno 2028.

Nel corso della sua carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Foggia, Brescia, Avellino e Messina, maturando una solida esperienza tra Serie B e Serie C. Centrocampista duttile, abbina dinamismo e capacità di inserimento a una buona propensione al lavoro in entrambe le fasi di gioco.

Il Direttore Generale Vincenzo Greco ha dichiarato: “Con Vincenzo aggiungiamo al nostro centrocampo un calciatore di qualità e di esperienza, che conosce bene la categoria e sa interpretare diversi ruoli. Siamo particolarmente soddisfatti del suo arrivo, perché riteniamo possa darci fin da subito un contributo importante, mettendo le proprie caratteristiche al servizio della squadra.”