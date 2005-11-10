La tesi di laurea di Gattuso: "L'allenatore deve allenare anche i sogni"

E' arrivato il momento di andare a scoprire il Gattuso allenatore. Il primato in classifica della Lazio è figlio delle idee e del lavoro di un tecnico che dopo la delusione per la mancata qualificazione al Mondiale ha voluto subito rimettersi in gioco. Scegliendo una piazza che molti tecnici più titolati avevano dribblato. Troppo alto il rischio di finire stritolati nella feroce contestazione tra tifosi e Lotito.

I PUNTI CHIAVE DELLA TESI

Il titolo dell'analisi presentata da Gattuso ai professori del Supercorso di Coverciano è "Luci e ombre nel percorso di un allenatore". Già, luci e ombre. Sembra la sintesi di quello che ha vissuto Gattuso nel suo percorso in panchina. Un cocktail di successi e fallimenti. Gattuso nella sua tesi si concentra sui rapporti umani con i calciatori, la società e l'ambiente (stampa compresa). Centrale il dialogo con la squadra. Concetto che ritroviamo anche forte e chiaro nel Gattuso allenatore della capolista Lazio. "Preferisco i colloqui collettivi a quelli individuali. Servono poche regole ma chiare e semplici". Con la società il rapporto deve essere forte e leale (Lotito in questo senso è un interlocutore credibile) e con la piazza bisogna interagire. Nella sua tesi il tecnico biancoceleste spiega che il silenzio stampa ci può stare ma è un segno di paura.

NO MENTAL COACH

Parlando della sua tesi di laurea Gattuso ha ricordato che da ragazzo non amava i banchi di scuola. Ma dopo aver fatto il Supercorso ha capito quanto sia importante la formazione. Valutando la gestione del gruppo, per lui fondamentale da calciatore e fondamentale anche da tecnico, ha spiegato: "Lo psicologo non serve nel calcio. Il mental coasch è l'allenatore che deve essere in grado di allenare anche i sogni". Beh, guardando la classifica di Serie A sembra la fotografia di Gattuso e la Lazio