Tragedia nel calcio polacco, si spegne a 25 anni l'ex promessa del Benfica Goncalves

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Daniel Goncalves, l'esterno sinistro portoghese con doppia cittadinanza angolana, morto all'età di soli 25 anni dopo aver lottato per oltre un anno in un letto d'ospedale.

A dare la tragica notizia è stato il Polonia Nysa, il club polacco in cui il ragazzo si era trasferito nel 2025 per inseguire il sogno di una vita che si è spezzato nel modo più crudele.

Le origini e la promessa nel Benfica

Nato con il calcio nel sangue e una doppia identità culturale che lo legava a Portogallo e Angola, "Danny", così lo chiamavano compagni e amici, aveva mostrato fin da giovanissimo qualità fuori dal comune.

Una progressione palla al piede e una facilità di corsa che lo avevano portato a vestire la prestigiosa maglia delle giovanili del Benfica, nella cantera delle Aquile di Lisbona, Daniel era cresciuto con l'ambizione dei grandi, sognando i palcoscenici della Primeira Liga.

Poi, le tappe tipiche di chi cerca la propria strada nel calcio professionistico, l'esperienza in Norvegia con il Lillehammer, il ritorno in patria al Lusitano de Évora e, infine, la decisione di ripartire dalla Polonia, accettando la sfida del Polonia Nysa per rilanciare la propria carriera in Europa centrale.

Quel maledetto allenamento

Il destino si è accanito su di lui il 9 settembre 2025. Una giornata di fine estate come tante, sul campo d'allenamento del Polonia Nysa. All'improvviso, il dramma: Daniel si accascia a terra, privo di sensi. Un arresto cardiaco improvviso spegne la luce nei suoi occhi davanti allo sguardo pietrificato di compagni e staff tecnico, i soccorsi sono immediati, disperati, sul posto e poi nella corsa contro il tempo verso l'ospedale di Opole, dove viene ricoverato in terapia intensiva.

Un anno di speranze e il triste epilogo

Da quel maledetto martedì, per Daniel è iniziato il match più difficile, giocato in un limbo profondo, per oltre un anno, la famiglia, gli amici e il club hanno sperato nel miracolo.

Nei mesi scorsi erano arrivati anche piccoli, flebili segnali di speranza: il ragazzo aveva ricominciato a respirare autonomamente, senza l'aiuto dei macchinari, ma i gravi danni neurologici subiti durante quei interminabili minuti di arresto cardiaco non gli hanno mai permesso di riprendere conoscenza.

Ieri, dopo più di tredici mesi di agonia, il cuore del giovane calciatore ha smesso di battere, lasciando un vuoto immenso, "Rimarrai per sempre nei nostri cuori", scrive il club polacco in una nota colma di dolore.

Il calcio perde una giovane vita, una promessa spezzata troppo presto, lasciando sui campi da gioco il ricordo del suo sorriso e della sua corsa sulla fascia sinistra.