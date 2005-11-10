Dalla "gabbionata" labronica alle attuali gabbie francesi, l’evoluzione del calcio di strada

C'è un filo invisibile ma d'acciaio che collega la Livorno degli anni '50 alle infuocate periferie parigine di oggi, è la storia di una rivoluzione geometrica e culturale che ha cambiato la storia del calcio europeo, un'invenzione tutta italiana che la Francia ha saputo trasformare nella più grande fabbrica di talenti del pianeta.

IL GENIO DI PICCHI E LA GRANDE INTER

- Tutto comincia nell'estate del 1953 ai Bagni Fiume di Livorno, un giovane Armando Picchi, stufo di dover rincorrere il pallone in mare o tra gli ombrelloni, decide di recintare il campo da basket dello stabilimento balneare con una rete metallica alta cinque metri.

Nasce il mitico "Gabbione", quel rettangolo di cemento sul Tirreno diventa una formidabile università del calcio.

Niente portieri, porte minuscole, la palla che non esce mai e un ritmo cardiaco insostenibile.

Quando Helenio Herrera costruisce la leggendaria Grande Inter degli anni '60, trova in Armando Picchi il suo "libero" ideale, il capitano e il cervello della squadra. Quella capacità di leggere il gioco in anticipo, di muoversi nello stretto, di difendere il pallone con il corpo e di possedere una scaltrezza fuori dal comune, Picchi l'aveva affinata proprio lì, rimbalzando contro le reti metalliche dei Bagni Fiume nei tornei estivi contro scaricatori di porto e futuri campioni.

Il DNA di una delle squadre più forti della storia del calcio affonda le sue radici nel cemento livornese.

L'ESPORTAZIONE DEL MODELLO: LE "GABBIE" DI PARIGI

- Passano i decenni e, mentre l'Italia progressivamente dimentica questa intuizione, chiudendo al calcio dei bambini i cortili, i giardini pubblii e burocratizzando il calcio giovanile nelle scuole calcio a pagamento, la Francia fa l'esatto opposto. Tra la fine degli anni '90 e i primi anni 2000, i pianificatori urbani transalpini si trovano a dover gestire il disagio sociale delle banlieues, guardano oltreconfine, prendono la struttura del Gabbione di Picchi e la industrializzano.

Nascono così i City Stades, ribattezzati dai ragazzi semplicemente "le gabbie".

Lo Stato francese ne semina a migliaia, campetti recintati in ferro, gratuiti, senza arbitri né adulti, dove chi vince resta in campo e chi perde esce, le regole non scritte sono le stesse dei Bagni Fiume, spazio ridottissimo, uso delle sponde, tecnica individuale esasperata e una resilienza psicologica feroce.

IL PARADOSSO DEL TALENTO

- Il cortocircuito storico è clamoroso, quello che per l'Italia è rimasto un romantico fenomeno folkloristico locale, celebrato ancora oggi da Massimiliano Allegri nei suoi storici monologhi sulla "scaltrezza delle categorie", in Francia è diventato una politica pubblica di massa.

Sul bitume di quelle gabbie d'Oltralpe sono cresciuti Kylian Mbappé, Paul Pogba e Ousmane Dembélé e molti altri, atleti dotati di una fantasia nello stretto e di una sfrontatezza agonistica che i calciatori italiani, ingabbiati fin da bambini in schemi tattici e rette annuali da pagare, sembrano aver completamente smarrito.

La Francia non ha inventato nulla, ha solo preso un'idea della Grande Inter e l'ha regalata alla strada.

E oggi, mentre l'Italia salta i Mondiali, i francesi continuano a collezionare campioni cresciuti all'ombra di un'intuizione nata sulle spiagge di Livorno.

Perché hanno creato i calciatori più forti del mondo

I grandi club europei e la stessa federazione francese considerano le gabbie delle banlieues parigine il bacino di talento più ricco del pianeta. Giocare nella gabbia sviluppa abilità che nessuna scuola calcio a pagamento può insegnare:

• Tecnica nello stretto e velocità di pensiero: Negli spazi ridottissimi della gabbia, se controlli male il pallone o ci metti troppo a pensare, l'avversario ti ha già rubato la palla. Si impara il dribbling millimetrico, la protezione del corpo e l'uso della suola.

• Resilienza psicologica: Giocare sull'asfalto, dove cadere fa male, e contro ragazzi più grandi per non essere eliminati, forgia una solidità mentale e una competitività feroci.

Una filosofia opposta a quella italiana

Se l'Italia ha progressivamente "privatizzato" il calcio giovanile rinchiudendolo nelle scuole calcio a pagamento, la Francia ha fatto l'opposto, ha capito che il calcio deve rimanere un diritto di strada gratuito e accessibile. Lo Stato francese non ha visto il calcio spontaneo come un problema di ordine pubblico da vietare, ma come uno strumento di integrazione sociale e benessere su cui investire, seminando migliaia di City Stades in ogni quartiere.