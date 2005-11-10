Fiorentina-Atalanta, i convocati di Sarri: due recuperi importanti per difesa e attacco
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Simone Bernabei
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Oggi alle 16:37Serie A
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28.10.2026 16:37Serie A
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Il tecnico dell'Atalanta Maurizio Sarri ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di domani sera contro la Fiorentina, match per il quale recupera sia Scalvini che Sulemana.
Portieri: Carnesecchi, Sonzogni, Sportiello
Difensori: Bernasconi, Kristensen, Obric, Plaia, Scalvini, Zappacosta
Centrocampisti: Ederson, Elmas, Gaetano, Idele, Pasalic, Samardzic, Zalewski
Attaccanti: De Ketelaere, Krstovic, Rowe, Sulemana
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