Coppa d'Africa: 2-0 al Camerun, anche il Marocco in semifinale
A segno Brahim Diaz e Ismaël Saibari
(ANSA) - ROMA, 09 GEN - Il Marocco si è qualificato per le semifinali della Coppa d'Africa battendo il Camerun 2-0 nel match giocato questa sera a Rabat. A segno, al 26' del primo tempo Brahim Diaz, miglior marcatore del torneo con cinque gol, raddoppio al 29' del secondo tempo di Ismaël Saibari. In semifinale, mercoledì, il Marocco sfiderà la vincente della sfida tra la Nigeria e l'Algeria, in programma domani. (ANSA).
