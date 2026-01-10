Coppa d'Africa, le formazioni ufficiali di Egitto-Costa d'Avorio: ci sono N'Dicka e Kossounou
Tutto pronto per l’ultimo quarto di finale che completerà il quadro delle quattro semifinaliste della Coppa d’Africa. Allo Stadio Adrar di Agadir si sfidano l’Egitto contro i campioni in carica della Costa d’Avorio. Queste le formazioni ufficiali:
EGITTO (4-4-2): El Shenawy; Hany, Rabia, Abdelmaguid, Ibrahim; Fattouh, Attia, Ashour, Fathy; Salah, Marmoush. Ct: Hassan.
COSTA D’AVORIO (4-3-3): Yahia Fofana; Doue, Kossounou, Ndicka, Konan; Oulai, Kessie, Sangaré; Diomande, Guessand, Diallo. Ct: Faé.
