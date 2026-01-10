Coppa d'Africa, tra Lookman e Salah le semifinali sono decise: il tabellone completo

La Coppa d'Africa 2025 si sta sempre più avvicinando alla conclusione, ma prima verrà il momento delle semifinali. La Nigeria, insieme all'Egitto oggi, hanno staccato rispettivamente il proprio pass per incontrare le future sfidanti al turno che precede l'ultimo atto della competizione continentale.

Le Super Eagles hanno eliminato l’Algeria (0-2) nei quarti di finale della CAN grazie alle reti di Victor Osimhen (47’) e Akor Adams (57’), mentre ad Agadir è appena stato decretato il passaggio del turno dell'Egitto: scalpo ai campioni in carica della Costa d'Avorio, con gol e assist da parte di Mohamed Salah oltre al centro di Marmoush (Manchester City).

Le due semifinali si svolgeranno mercoledì: Senegal–Egitto alle 18:00, Marocco–Nigeria alle 21:00. La finalissima invece si disputerà il 18 gennaio e sancirà i campioni d'Africa.

Sarà un grande appuntamento soprattutto per Salah, attualmente al Liverpool, visto che sfiderà Sadio Mané: l'esterno d'attacco egiziano incontrerà nuovamente uno dei due membri con cui ha dato vita trio formidabile nei Reds (insieme a Roberto Firmino). Una sfida tra ex compagni di squadra.

Gli ottavi

Senegal - Sudan 3-1

Mali - Tunisia 1-1 (2-1 d.c.r)

Marocco - Tanzania 1-0

Sudafrica - Camerun 1-2

Egitto - Benin 1-1 (3-1 d.t.s)

Nigeria - Mozambico 4-0

Algeria - DR Congo 0-0 (1-0 d.t.s)

Costa d'Avorio - Burkina Faso 3-0

I quarti

Mali - Senegal 0-1

Camerun - Egitto 0-2

Algeria - Nigeria 0-2

Egitto - Costa d'Avorio 3-2

Semifinali, il tabellone completo

Senegal - Egitto 14 gennaio, ore 18:00

Nigeria - Marocco 14 gennaio, ore 21:00