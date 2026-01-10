Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lotito: "Da Cloudflare mistificazioni per ribaltare realtà, non c'è alcuna censura"

Lotito: "Da Cloudflare mistificazioni per ribaltare realtà, non c'è alcuna censura"
foto ANSA
© foto di ANSA
Dimitri Conti
Oggi alle 20:15Altre Notizie
Dimitri Conti
fonte ANSA
Senatore Forza Italia: "Sanzione è motivata e fondata, tutela diritti non negoziabile"

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - "Le dichiarazioni del CEO di Cloudflare successive alla sanzione irrogata da AGCOM rappresentano un concentrato di mistificazioni e affermazioni false, che tentano di ribaltare la realtà dei fatti e di delegittimare un sistema di tutela dei diritti pienamente legittimo. Non c'è alcuna censura. C'è, invece, una sanzione motivata e fondata nei confronti di un operatore che ha scelto consapevolmente di non collaborare con le Autorità, con le forze dell'ordine, con i titolari dei diritti e con l'autorità giudiziaria, ponendosi fuori da ogni logica di responsabilità istituzionale. Le intimidazioni verbali e le narrazioni vittimistiche non cambiano i fatti: in Italia, come in Europa, la tutela dei diritti non è negoziabile e non sarà sacrificata sull'altare dell'arroganza di chi si ritiene al di sopra delle istituzioni".

Così Claudio Lotito, relatore della norma antipirateria e senatore di Forza Italia, sulle dichiarazioni del CEO di Cloudflare dopo la sanzione dell'AGCOM per violazione delle norme antipirateria.

Lotito, poi, ribadisce come "la pirateria audiovisiva non è una battaglia ideologica, ma un fenomeno criminale che sottrae miliardi di euro, alimenta circuiti illegali e danneggia lavoratori, imprese, sport e cultura. Difendere questi interessi non è un attacco alla rete: è difesa della legalità. Nessuna multinazionale tecnologica può pensare di operare nei Paesi democratici scegliendo quali leggi rispettare e quali ignorare". (ANSA).

Articoli correlati
Arbitri, ma anche Raspadori: Lotito ne ha per tutti. Lazio scatenata: ecco Taylor... Arbitri, ma anche Raspadori: Lotito ne ha per tutti. Lazio scatenata: ecco Taylor
Lazio, Lotito scaccia le polemiche su Castellanos e Guendouzi: "Entrambi volevano... Lazio, Lotito scaccia le polemiche su Castellanos e Guendouzi: "Entrambi volevano andare via"
Lotito sul caos arbitri: "Sistema non più credibile. Anche la politica è attenta... Lotito sul caos arbitri: "Sistema non più credibile. Anche la politica è attenta alla questione"
Altre notizie Altre Notizie
Lotito: "Da Cloudflare mistificazioni per ribaltare realtà, non c'è alcuna censura"... Lotito: "Da Cloudflare mistificazioni per ribaltare realtà, non c'è alcuna censura"
Roma-Sassuolo 2-0: il tabellino della gara Roma-Sassuolo 2-0: il tabellino della gara
Cloudflare multato, il CEO: "È censura". Serie A e LaLiga: "Ospitano i siti pirata"... Cloudflare multato, il CEO: "È censura". Serie A e LaLiga: "Ospitano i siti pirata"
Udinese-Pisa 2-2: il tabellino della gara Udinese-Pisa 2-2: il tabellino della gara
Como-Bologna 1-1: il tabellino della gara Como-Bologna 1-1: il tabellino della gara
Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie... Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
Cagliari, Alessandro Budel: "Giusto pari con la Cremonese, adesso a Genova fuori... Cagliari, Alessandro Budel: "Giusto pari con la Cremonese, adesso a Genova fuori la grinta"
Coppa d'Africa: 2-0 al Camerun, anche il Marocco in semifinale Coppa d'Africa: 2-0 al Camerun, anche il Marocco in semifinale
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juve, il ritorno di Chiesa è possibile: ecco la strategia. La Roma punta forte su Robinio Vaz e prepara l’assalto a Drăgușin. Il Nottingham Forest pensa a Frattesi. Napoli, se parte Lucca occhio a Ferguson
Le più lette
1 Fiorentina-Milan, le probabili formazioni: Allegri senza Modric, Solomon verso l'esordio dal 1'
2 Juventus-Cremonese, le probabili formazioni: Miretti verso un'altra chance da titolare
3 Atalanta-Torino, le probabili formazioni: Palladino conferma Krstovic, Baroni in emergenza
4 Hellas Verona-Lazio, le probabili formazioni: Noslin centravanti, rientra Giovane dal 1'
5 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, Gasperini su Raspadori: "Cosa antipatica, tutti a parlare di chi non gioca qui"
Immagine top news n.1 Serie A, 20ª giornata LIVE: torna la ThuLa, Spalletti dà fiducia a David
Immagine top news n.2 Roma-Sassuolo 2-0, le pagelle: Tsimikas tradisce, Soulé e Svilar no. Muharemovic da big
Immagine top news n.3 La Roma fa tutto in tre minuti: Koné e Soulé stendono il Sassuolo 2-0. Ferguson di nuovo ko
Immagine top news n.4 Roma, Massara conferma: "Raspadori trattativa viva, si deciderà tutto domani"
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata: il Como resta sesto, Bologna a un punto dall'Atalanta
Immagine top news n.6 Brutte notizie per Conte: provino negativo per Neres, salterà Inter-Napoli
Immagine top news n.7 Inter, Chivu sul caos arbitri: "Ci siamo allenati anche ad accettare l'ingiustizia"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare
Immagine news podcast n.2 Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
Immagine news podcast n.3 Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
Immagine news podcast n.4 Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter-Napoli, la super-sfida di San Siro vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, ma c'è un piano B? Inter dominante ora"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, qualcosa che non va. Inter, il Napoli venderà cara la pelle"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, Koné: "Il gol? L'importante è far giocare la squadra"
Immagine news Serie A n.2 Pablo Marí lascia la Fiorentina e va all'Al Hilal da Simone Inzaghi. Il difensore vola a Riad
Immagine news Serie A n.3 Sassuolo, Lipani: "C'è rammarico, potevamo passare in vantaggio"
Immagine news Serie A n.4 Roma, Gasperini: "Nella ripresa siamo cresciuti. Ferguson? Vedremo"
Immagine news Serie A n.5 Torino, Gineitis: "Ci manca un po' di gestione. Troppi errori negli ultimi 20 minuti"
Immagine news Serie A n.6 Atalanta, Scalvini: "I risultati ci danno più fiducia, avanti con questo atteggiamento"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sudtirol, Castori: "Eravamo preoccupati, ora ci siamo messi alle spalle il momento negativo"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, poche emozioni tra Cesena ed Empoli: è 0-0 al termine del primo tempo
Immagine news Serie B n.3 Pescara, Gorgone: "Grande prestazione, perchè il VAR non interviene sul gol dell'1-1?"
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Donadoni: "Dopo il vantaggio deve scattare qualcosa. Reagire agli schiaffi non è facile"
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia-Pescara 2-2, le pagelle: gran gara di Correia, Corazza delude
Immagine news Serie B n.6 Serie B, spettacolare 2-2 tra Juve Stabia e Pescara: Dagasso firma il pari nel recupero
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i risultati delle 17:30: colpi esterni per Lumezzane, Inter U23 e Altamura
Immagine news Serie C n.2 Ternana, colpo in attacco: dall'Avellino arriva Panico in prestito con obbligo di riscatto
Immagine news Serie C n.3 Pontedera, arriva dal Montevideo Wanderers il centrocampista Guillermo Wagner
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 21ª giornata: i finali delle 14:30. Vince il Vicenza. Campobasso in gol all'11' di recupero
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, Cuppone rischia di saltare: la Virtus Entella rilancia con una nuova offerta
Immagine news Serie C n.6 Virtus Verona, arriva in difesa lo svincolato Gianmarco Ingrosso: accordo fino a giugno
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Napoli, novanta minuti che possono indirizzare lo scudetto
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Verona-Lazio: gialloblù in cerca di ossigeno, biancocelesti a caccia di rilancio
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Milan, Allegri non vuole perdere il treno scudetto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus, Lenzini: "Stimolante iniziare l'anno con un trofeo. Vittoria sarebbe un segnale"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Greggi: "Io Capitan Futuro? Onorata del paragone con DDR"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Rosucci: "Questa finale è un appuntamento con la storia"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Canzi: "Contento di avere tutta la rosa a disposizione"
Immagine news Calcio femminile n.5 Lazio, arriva la centrocampista svedese Anna Marika Bergman Lundin
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina, Giorgia Battineschi: "Rinnovo è stato un bel segnale. Siamo un gruppo multiculturale"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)