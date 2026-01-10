I tifosi del Marocco emulano e omaggiano Lumumba, il tifoso divenuto un simbolo

Il suo nome è Michel Kuka Mboladinga, detto Lumumba. Nel giro di poche settimane è diventato famoso in tutto il mondo per il suo modo di seguire le gare della Repubblica Democratica del Congo: in piedi con il braccio destro alzato, immobile come una statua. Non tanto un modo folkloristico per attirare l'attenzione, ma un vero e proprio simbolo per omaggiare una figura di spicco nel proprio paese.

Il gesto rappresenta infatti Patrice Lumumba, simbolo dell'indipendenza conquistata dal suo Paese. Lumumba è stato il Primo Ministro del Congo post-indipendenza, da giugno a settembre 1960, prima di essere assassinato nel gennaio del 1961.

C'è chi non ha capito l'importanza di questo gesto ed è andato un po' oltre. Come l'attaccante algerino Mohammed Amoura, che al termine della sfida che ha sancito l'eliminazione della Repubblica Democratica del Congo ha emulato il suo gesto prendendolo in giro, nei festeggiamenti. Il sentimento che prevale però è quello del rispetto, diffuso in tutte le altre tifoserie. Come quella del Marocco: nella sfida giocata e vinta ieri da Hakimi e compagni contro il Camerun, tanti tifosi di casa hanno emulato il suo gesto. La foto di Lumumba è comparsa anche in gadget, manifesti e quant'altro, sugli spalti.