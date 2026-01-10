Atalanta-Torino 2-0: il tabellino della gara
TUTTO mercato WEB
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (23’ st Musah), Djimsiti (44’ pt Hien), Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere (34’ st Samardzic), Zalewski (34’ st Pasalic); Krstovic (23’ st Scamacca). A disp.: Sportiello, Rossi, Maldini, Sulemana. All.: Palladino
Torino (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro (40’ st Biraghi), Vlasic, Tameze (13’ st Ilkhan), Gineitis, Aboukhlal (40’ st Njie); Ngonge (12’ st Adams), Zapata (12’ st Simeone). A disp.: Israel, Popa, Dembele, Sazonov, Nkounkou, Asllani, Anjorin, Acquah. All.: Baroni
Arbitro: Fourneau
Marcatori: 13’ De Ketelaere (A), 95’ Pasalic (A)
Ammoniti: Musah (A), Tameze (T), Ilkhan (T)
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Luca Calamai Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
Le più lette
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile