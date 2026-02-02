Coppa Italia, Marchetti arbitra Inter-Torino. A Fabbri Atalanta-Juventus
Al via i quarti di finale, nerazzurri e granata giocano a Monza mercoledì
(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Sarà Matteo Marchetti di Roma ad arbitrare Inter-Torino per i quarti di finale di Coppa Italia in programma mercoledì 4 febbraio alle 21 all'U-Power Stadium di Monza a causa dell'indisponibilità di San Siro per via delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Giovedì 5, invece, sempre alle 21, è in programma Atalanta-Juventus che sarà diretta da Michael Fabbri di Ravenna. (ANSA).
