Parma-Juventus 1-4: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Parma (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Troilo, Circati, Valeri; Bernabè (29' st Estevez), Nicolussi Caviglia (20' st Sorensen), Keita; Oristanio(1' st Britschgi), Ondreijka (30' st Elphege); Pellegrino. A disp.: Rinaldi, Casentini, Benedyczak, Ordonez, Cremaschi, Carboni, Drobnic, Cardinali, Mikolajewski. All.: Cuesta
Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer (21' st Gatti), Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao (20' st Kostic), McKennie (29' st Cabal), Yildiz (1' st Miretti); David (36' st Openda). A disp.: Perin, Pinsoglio, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic. All.: Spalletti
Arbitro: Fourneau
Marcatori: 15', 9' st Bremer (J), 37' McKennie (J), 6' st aut. Cambiaso (J), 19' st David (J)
Ammoniti: Conceiçao (J), Bremer (J), McKennie (J)
