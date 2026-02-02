TMW Cagliari, due rinforzi in arrivo per la Primavera: presi Mawassa e Lesiewicz

Il Cagliari è molto attivo in queste ultime ore di mercato. La formazione isolana è ad un passo dal chiudere per due innesti classe 2008. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione i nomi sono quelli del difensore dal Nantes Enoch Mawassa e del portiere polacco Mateusz Lesiewicz. Entrambi i giocatori saranno tesserati per la formazione Primavera.