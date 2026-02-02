Oggi in TV, stasera Udinese-Roma ma anche la Serie C: dove vedere le partite

Oggi, lunedì 2 febbraio 2026, è l'ultimo giorno di calciomercato per quanto riguarda la Serie A, ma non soltanto. Perché si scende anche in campo, con varie partite in programma da poter seguire sul piccolo schermo.

Prosegue la 23^ giornata di Serie A, con la penultima partita rimasta da disputarsi: in attesa di Bologna-Milan domani sera a chiudere il tutto, stasera tocca a Udinese e Roma scendere in campo. Non solo la massima divisione, però, perché si gioca per esempio anche in Serie C e sarà trasmessa in chiaro la sfida tutta lombarda tra Giana Erminio e Union Brescia. E poi tanto altro ancora, dal campionato famminile ai tornei internazionali. Di seguito tutti gli appuntamenti di oggi, con accanto a ogni partita l'orario del fischio d'inizio e il canale sul quale potervi assistere.

18.00 Fiorentina - Napoli (Serie A femminile) - DAZN

20.30 Giana Erminio - Union Brescia (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.30 Renate - Alcione (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.30 Mirandes - Malaga (Segunda Division) - DAZN

20.45 Udinese - Roma (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Sunderland - Burnley (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW

21.00 Maiorca - Siviglia (Liga) - DAZN

21.45 Casa Pia - Porto (Campionato portoghese) - DAZN