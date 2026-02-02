Deloitte Football Money League 2026, le big di Spagna al primo posto per ricavi

Real e Barcellona, regine d’Europa con due miliardi di ricavi

Nella stagione 2024/25 i primi 20 club censiti europei dalla Money League di Deloitte hanno generato per la prima volta più di 12 miliardi di giro d’affari

Il calcio europeo di vertice nella stagione 2024/25 ha stabilito un nuovo record di fatturato. I primi 20 club censiti dalla Money League di Deloitte hanno generato, infatti, per la prima volta più di 12,4 miliardi di euro di giro d’affari (e al netto delle plusvalenze da calciomercato), in crescita dell’11% sull’annata 2023/24, quando si erano fermati a 11,2 miliardi.

I ricavi derivanti dalle attività commerciali (5,3 miliardi di euro) hanno raggiunto livelli da primato e sono diventati la prima fonte di entrate. Attraverso il botteghino e lo sfruttamento dello stadio sono stati incamerati invece 2,4 miliardi, il 16% in più rispetto allo scorso anno. Questa è la voce di proventi allo stato in più rapida crescita. Ma sono saliti anche i ricavi da diritti televisivi che ha fatto segnare un + 10%, coprendo il 38% dei ricavi complessivi. Gli incassi televisivi hanno contribuito al fatturato complessivo per 4,7 miliardi di euro, facendo leva sulle maggiori risorse distribuite dalla Uefa con l’ampliamento delle tre principali competizioni maschili, in particolare la Champions League, i cui nuovi format hanno debuttato proprio lo scorso anno e in parte sui proventi straordinari del Mondiale per club Fifa con dieci club della Money League che hanno partecipato al torneo disputato la scorsa estate negli Stati Uniti.

Se questo è il quadro generale dipinto dalla Deloitte Football Money League 2026, pubblicazione annuale che traccia il profilo dei ricavi delle società più performanti del calcio mondiale, la classifica vede al primo posto il Real Madrid. Dopo essere diventato il primo club calcistico a generare un miliardo di euro durante la stagione 2023/24, il Real ha superato se stesso attestandosi nella stagione 2024/25 quasi 1,2 miliardi di euro. I Blancos hanno prodotto 594 milioni di ricavi in ambito commerciale (merchandising e sponsorizzazioni) e sono i primi anche per ricavi da stadio (232 milioni) beneficiando della inaugurazione del nuovo Bernabeu (realizzato con investimenti per circa due miliardi).

Per la prima volta dalla stagione 2019/20, l’FC Barcellona (secondo) è tornato tra i primi tre club della classifica con ricavi pari a 975 milioni, nonostante abbia continuato a disputare le partite casalinghe lontano dal Spotify Camp Nou.

Sul podio anche il Bayern Monaco con 861 milioni di euro, davanti al Paris Saint Germain campione d’Europa con 837 milioni di euro condizionato dalle difficoltà sorte in Ligue 1 per il venir meno di gran parte dei proventi domestici legati all’accordo sui diritti Tv.