Cremonese-Hellas Verona 0-0: il tabellino della gara
TUTTO mercato WEB
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Cremonese (3-5-2): Audero; Ceccherini (28’ st Folino), Baschirotto, Bianchetti; Barbieri (42’ st Floriani), Bondo, Grassi (45’ st Collocolo), Vandeputte (38’ st Zerbin), Terracciano; Vardy, Bonazzoli (28’ st Moumbagna). A disp.: Silvestri, Nava, Johnsen, Pemi, Vazquez, Faye, Lordkipanidze. All.: Barone (squalificato Nicola)
Hellas Verona (3-4-3): Perilli; Slotsager, Nelsson, Ebosse (26’ st Harroui); Lirola (42’ st Oyegokes), Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Sarr (21’ st Serdar), Orban. A disp.: Montipò, Toniolo, Kastanos, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou. All.: Zanetti
Arbitro: Arena
Ammoniti: Bonazzoli (C), Vandeputte (C), Vardy (C
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee
Le più lette
3 Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee
Ora in radio
Primo piano
Scontri sull'A1, si va verso il divieto di trasferta fino a fine stagione per i tifosi di Fiorentina e Roma
Inter, Chivu: "Arsenal al top in Europa insieme al Bayern. Saremo la miglior versione di noi stessi"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile