Cremonese-Lecce 2-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti (43' st Vazquez); Barbieri (43' st Folino), Payero, Bondo (23' st Grassi), Vandeputte (23' st Zerbin), Floriani Mussolini; Bonazzoli (29' st Sanabria), Vardy. A disposizione: Silvestri, Nava, Valoti, Johnsen, Moumbagna, Sarmiento, Ceccherini, Grassi, Lordkipanisze. All.: Nicola
Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani (32' st Kaba), Coulibaly; Pierotti (22' st N'Dri), Berisha (32' st Sala), Banda (1' st Sottil); Stulic (22' st Camarda). A disposizione: Samooja, Ndaba, Siebert, Morente, Helgason, Kouassi, Maleh. All.: Di Francesco
Arbitro: Mucera
Marcatori: 8' st rig. Bonazzoli, 33' st Sanabria (C)
Ammoniti: Bianchetti (C), Banda, Gallo (L)