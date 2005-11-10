Dan Sorensen: "Sampdoria, Mbabu alti e bassi al Midtjylland"

Kevin Mbabu è stato uno dei volti nuovi scelti dalla Sampdoria negli ultimi giorni di mercato. Sampdorianews.net ha contattato in esclusiva Dan Hirsch Sorensen, ex calciatore e attualmente giornalista sportivo di TV Midtvest che segue da vicino anche il Midtjylland, ultima squadra del classe '95 prima di approdare in blucerchiato.

Descriverei i suoi due anni e le 73 partite con l'FC Midtjylland come un periodo con alti e bassi. In molte partite non abbiamo ottenuto da lui quello che ci aspettavamo. Sembrava un giocatore con più potenziale. Ma ha anche mostrato la sua classe in alcuni momenti. La sua grande esperienza. È un giocatore con una presenza fisica e una potenza notevoli, e quindi si adattava bene a una squadra forte come l'FC Midtjylland.

Tecnicamente era anche un buon giocatore perché riusciva quasi sempre a tenere palla quando dribblava gli avversari. In qualche modo aveva sempre la palla tra i piedi. Con la sua età e la sua esperienza era uno dei leader della squadra danese. Era un nome importante nella squadra e molti speravano che potesse aiutare il Midtjylland a vincere il campionato, ma questa missione non è mai stata compiuta con Mbabu in squadra, ma ha avuto un ottimo addio, con l'FC Midtjylland che ha vinto la coppa nazionale. Per la fine del contratto credo che lo ritenessero troppo costoso che avrebbero potuto ottenere un miglior rapporto qualità-prezzo con un altro giocatore. Era giunto il momento di costruire una nuova squadra".