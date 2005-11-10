Paul Mendy, attaccante del Cagliari, ha raccontato la sua storia in un'intervista al Corriere dello Sport, ripercorrendo le tappe che lo hanno portato in Italia: "Giocavo per strada, a Dakar, la capitale del Senegal. Mi ha notato un allenatore, Makati, che mi ha portato nella sua accademia. Li mi notarono Miriam e Sergio, due scout che mi portarono in Serie B, all’Asc Bambey. Devo tutto a loro, mi hanno trasferito a Roma in attesa di una squadra".

Pisacane e il Cagliari

Mendy ha spiegato di aver iniziato a vedere le partite dei rossoblù in televisione quando ha saputo che in Sardegna avrebbe avuto una chance ed è diventato tifoso: "Ricordo il 3-3 contro il Milan e la doppietta di Zappa". Chi è stato decisivo per la sua crescita è Fabio Pisacane: "È stato subito 'troppo' importante per me, non solo per il calcio, ma per la vita. Mi ha fatto diventare la persona e il calciatore che sono".