Cagliari, Mendy: "Devo tutto a Makati, Miriam e Sergio. Pisacane importante per la mia vita"
Alessio Del Lungo
Paul Mendy, attaccante del Cagliari, ha raccontato la sua storia in un'intervista al Corriere dello Sport, ripercorrendo le tappe che lo hanno portato in Italia: "Giocavo per strada, a Dakar, la capitale del Senegal. Mi ha notato un allenatore, Makati, che mi ha portato nella sua accademia. Li mi notarono Miriam e Sergio, due scout che mi portarono in Serie B, all’Asc Bambey. Devo tutto a loro, mi hanno trasferito a Roma in attesa di una squadra".
Pisacane e il Cagliari
Mendy ha spiegato di aver iniziato a vedere le partite dei rossoblù in televisione quando ha saputo che in Sardegna avrebbe avuto una chance ed è diventato tifoso: "Ricordo il 3-3 contro il Milan e la doppietta di Zappa". Chi è stato decisivo per la sua crescita è Fabio Pisacane: "È stato subito 'troppo' importante per me, non solo per il calcio, ma per la vita. Mi ha fatto diventare la persona e il calciatore che sono".