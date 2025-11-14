Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

De Paola: "Conte, colpo di scena possibile. Juve, ecco chi farei tornare"

De Paola: "Conte, colpo di scena possibile. Juve, ecco chi farei tornare"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 16:30Altre Notizie
TMWRadio Redazione
Maracanã
Ascolta il podcast
TMW Radio / Maracanã
00:00
/
00:00

Il direttore Paolo De Paola ha detto la sua sui temi del giorno a Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Napoli, che ne pensa della 'vacanza' di Conte?
"C'è una condanna unanime sulle sue parole, ma quello che mi lascia perplesso è che anche la radio partner ufficiale del Napoli ha espresso critiche molto severe a Conte. Chapeau, ma il silenzio di ADL mi insospettisce. Come se tendesse la mano al tecnico ma anche lo richiamasse all'ordine. Il colpo di scena potrebbe esserci, perché la situazione è deflagrata. Conte ha esagerato e il fatto che si sia allontanato per una settimana vuol dire che c'è una rottura con i giocatori, stufi degli eccessivi carichi di lavoro. I suoi fedelissimi sono venuti meno. ADL accoglie la debolezza dell'allenatore ma gli manda un messaggio, ossia che certe critiche le condivide. Non credo che voglia andare via, il suo è un messaggio forte e vorrei capire cosa ne pensa la società".

Yildiz, il rinnovo è già un caso?
"Non si discute il valore, ma la validità per cui si vuole farlo passare. E' ancora una promessa e deve ancora crescere sul campo. E' tutto prematuro. Se le cifre sono quelle e non si rispetta il contratto, non ci si può fare niente. Oggi alla Juve salvo solo Zhegrova. Yildiz va benissimo, ma cosa ha fatto nell'ultima partita? Niente". 

Roma e Inter, dopo la pausa da chi si aspetta l'accelerata?
"Più dalla Roma, perchè l'Inter va già su un percorso virtuoso. La Roma può fare ancora meglio e accelerare il passo".

La Juve sente molto l'assenza di Marotta?
"E' un personaggio complicato, ha diverse progettualità. E' anche uno che crea progetti per gli altri. Non è uno che si accontenta, ha sempre degli obiettivi, vuole lasciare il segno nel calcio. Parla di Juve come picco più alto perchè all'Inter ha dovuto fare senza la società alle spalle, anche in acque molto agitate. La cosa inspiegabile, che ancora oggi non capisco, è la sua uscita dalla Juve. Aveva 60 anni, non si può dire che invecchia a quell'età. Si disse che si voleva ringiovanire tutta la dirigenza, da quel momento c'è stato un disastro dietro l'altro".

Rampulla ha detto che la Juve doveva fare un progetto più a lungo termine con Spalletti:
"C'è una cattiva gestione, dovuta a una superficialità di gestione. Elkann è il proprietario e ha ribadito che non si libererà della Juve. Come l'Avvocato, ha una passione per la Juve, ma non è la stessa. Prima è stata data fiducia a Moggi, oggi ogni dirigente ha una fiducia limitata come in un'azienda automobilistica. Spalletti si è trovato in una fase in cui si è lanciato in questa avventura, ma non è stato accettato da Gasperini e Conte perché non c'è progettualità. Non si può andare avanti ogni volta a cancellare, altrimenti ogni volta fai rivoluzioni. Io addirittura farei ritornare Andrea Agnelli per ridare lo spirito juventino a questa società". 

Articoli correlati
Paolo De Paola: "Se esce dalla Champions, la Juve ha più chance per lo Scudetto" Paolo De Paola: "Se esce dalla Champions, la Juve ha più chance per lo Scudetto"
Paolo De Paola: "Juve-Spalletti solo otto mesi? Forse ci sono accordi che non ci... Paolo De Paola: "Juve-Spalletti solo otto mesi? Forse ci sono accordi che non ci dicono"
De Paola: "Juve, modestia che fa paura. Milan vera candidata allo Scudetto" De Paola: "Juve, modestia che fa paura. Milan vera candidata allo Scudetto"
Altre notizie Altre Notizie
De Paola: "Conte, colpo di scena possibile. Juve, ecco chi farei tornare" TMW RadioDe Paola: "Conte, colpo di scena possibile. Juve, ecco chi farei tornare"
Braglia: "Marotta può risollevare il calcio italiano. Yildiz dimostri di valere 6... TMW RadioBraglia: "Marotta può risollevare il calcio italiano. Yildiz dimostri di valere 6 mln"
Massimo Orlando: "Conte ha mollato. Yildiz, se la Juve non arriva a 6 mln..." TMW RadioMassimo Orlando: "Conte ha mollato. Yildiz, se la Juve non arriva a 6 mln..."
Bonanni: "Stiamo vicini all'Italia. Yildiz? Non vale i 6 mln che chiede" TMW RadioBonanni: "Stiamo vicini all'Italia. Yildiz? Non vale i 6 mln che chiede"
Nasce UNILASP, il primo sindacato dedicato esclusivamente ai lavoratori sportivi Nasce UNILASP, il primo sindacato dedicato esclusivamente ai lavoratori sportivi
Problemi per Stankovic e Ronaldo: dimissioni e polemica con un giornalista il primo,... Problemi per Stankovic e Ronaldo: dimissioni e polemica con un giornalista il primo, si fa espellere il secondo
Napoli e la "vacanza" di Conte: il parere degli opinionisti TMW RadioNapoli e la "vacanza" di Conte: il parere degli opinionisti
Oggi in TV, Italia U21: dove vedere la sfida con la Polonia Oggi in TV, Italia U21: dove vedere la sfida con la Polonia
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto L'assenza di Conte non può essere considerata normale. Le parole dicono una cosa, i fatti tutt'altro: il Napoli è a un bivio e l'allenatore dovrà cambiare rotta. I leader sono ancora dalla sua parte? E gli infortuni non sono frutto del caso
Le più lette
1 L'assenza di Conte non può essere considerata normale. Le parole dicono una cosa, i fatti tutt'altro: il Napoli è a un bivio e l'allenatore dovrà cambiare rotta. I leader sono ancora dalla sua parte? E gli infortuni non sono frutto del caso
2 Italia ai play-off, ecco il quadro dopo le gare di stasera. Pericolo Svezia in semifinale
3 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
4 L'Italia vince in Moldova solo nel finale: saranno play-off. Gattuso arrabbiato coi tifosi
5 Suzuki ko, il Parma corre ai ripari: oggi riunione operativa, possibile intervento sugli svincolati
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Suzuki ko, il Parma corre ai ripari: oggi riunione operativa, possibile intervento sugli svincolati
Immagine top news n.1 L'attenzione va sui cori, ma Gattuso pensi a evitare il terzo disastro Mondiale di fila
Immagine top news n.2 La grande beffa oltre al danno: solo Norvegia e Inghilterra hanno più punti dell'Italia!
Immagine top news n.3 Italia ai play-off, ecco il quadro dopo le gare di stasera. Pericolo Svezia in semifinale
Immagine top news n.4 Il tifoso dello United che non si taglia i capelli: "Seguo il Napoli e ho adorato lo scherzo del Monza"
Immagine top news n.5 Pura fantascienza: a San Siro all'Italia serve vincere 9-0 per ribaltare la differenza reti
Immagine top news n.6 Ancelotti: "Il derby sarà bloccato. Conte in vacanza? Ha aperto una strada, ha fatto bene"
Immagine top news n.7 Berardi: "Prima di farmi male avevo l'accordo con un top club. Vorrei provare la Champions"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte
Immagine news podcast n.2 Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct
Immagine news podcast n.3 Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
Immagine news podcast n.4 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 De Paola: "Conte, colpo di scena possibile. Juve, ecco chi farei tornare"
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Marotta può risollevare il calcio italiano. Yildiz dimostri di valere 6 mln"
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Conte ha mollato. Yildiz, se la Juve non arriva a 6 mln..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Berisha su Gasperini: "Il migliore che abbia avuto. E complica le cose a Sarri..."
Immagine news Serie A n.2 Roma, El Shaarawy: "Lavoro incredibile di Ranieri nelle due vesti. Soulé? Crescita enorme"
Immagine news Serie A n.3 Duncan: "Italiano mi ha insegnato ad essere dominante in campo, con lui mi sono divertito"
Immagine news Serie A n.4 Parma, Ordonez: "Miglioro giorno dopo giorno. A Verona come se affrontassimo il Milan"
Immagine news Serie A n.5 Modric il più "vecchio" ad aver giocato in questa Serie A. L'Inter ha 4 giocatori in top 15
Immagine news Serie A n.6 Non solo gli acquisti, la Lazio ha bloccati anche i rinnovi. Per questo nasce l'allarme Gila
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, Dickmann: "Si è vista la voglia di lottare su ogni pallone, è quello che mancava"
Immagine news Serie B n.2 Spezia, mal di pancia Wiśniewski: a gennaio potrebbe chiedere la cessione
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, buone notizie per Çuni: solo un leggero risentimento al flessore
Immagine news Serie B n.4 Verratti e l'amore per il Pescara: "Per me è tutto, spero possa tornare presto in Serie A"
Immagine news Serie B n.5 Reggiana, la luce in fondo al tunnel: infermeria quasi completamente svuotata
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, Dionigi: "Per Portanova può essere l'anno della consacrazione"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, i problemi fisici di Cabianca spingono il club ad una riflessione
Immagine news Serie C n.2 Altamura, Curcio: "Rispetto, ma niente paura della Salernitana. In passato vicino ai granata"
Immagine news Serie C n.3 Cosenza, stagione finita per Cimino: lesione al crociato anteriore del ginocchio sinistro
Immagine news Serie C n.4 De Vito: "Non mi sorprende il Ravenna in testa, lotterà con l'Arezzo fino alla fine"
Immagine news Serie C n.5 Cosenza, Cimino si ferma in allenamento: si teme un lungo stop per il difensore
Immagine news Serie C n.6 Ternana, inammissibile il reclamo sul caso Ferrero: confermata l’inibizione fino al 25 novembre
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Polonia-Olanda, a Varsavia si decide il primo posto
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Moldavia Italia
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inghilterra-Serbia, i balcanici cercano l'impresa a Wembley
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ternana Women si costituisce in giudizio al TAR: difesa del progetto stadio e clinica
Immagine news Calcio femminile n.2 Bene in Italia, male in Europa e viceversa: Roma e Juventus vivono momenti opposti
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, Ilse Van Der Zanden: "Con la Roma gara pazzesca, ora testa al Parma"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma femminile, si ferma Haavi: lesione al menisco per l'attaccante norvegese
Immagine news Calcio femminile n.5 Carbonell della Juventus nella Top11 della Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus, Canzi: "Successo molto importante per il cammino europeo. Vincere aiuta a vincere"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?