TMW Radio De Paola: "Conte, colpo di scena possibile. Juve, ecco chi farei tornare"

Il direttore Paolo De Paola ha detto la sua sui temi del giorno a Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Napoli, che ne pensa della 'vacanza' di Conte?

"C'è una condanna unanime sulle sue parole, ma quello che mi lascia perplesso è che anche la radio partner ufficiale del Napoli ha espresso critiche molto severe a Conte. Chapeau, ma il silenzio di ADL mi insospettisce. Come se tendesse la mano al tecnico ma anche lo richiamasse all'ordine. Il colpo di scena potrebbe esserci, perché la situazione è deflagrata. Conte ha esagerato e il fatto che si sia allontanato per una settimana vuol dire che c'è una rottura con i giocatori, stufi degli eccessivi carichi di lavoro. I suoi fedelissimi sono venuti meno. ADL accoglie la debolezza dell'allenatore ma gli manda un messaggio, ossia che certe critiche le condivide. Non credo che voglia andare via, il suo è un messaggio forte e vorrei capire cosa ne pensa la società".

Yildiz, il rinnovo è già un caso?

"Non si discute il valore, ma la validità per cui si vuole farlo passare. E' ancora una promessa e deve ancora crescere sul campo. E' tutto prematuro. Se le cifre sono quelle e non si rispetta il contratto, non ci si può fare niente. Oggi alla Juve salvo solo Zhegrova. Yildiz va benissimo, ma cosa ha fatto nell'ultima partita? Niente".

Roma e Inter, dopo la pausa da chi si aspetta l'accelerata?

"Più dalla Roma, perchè l'Inter va già su un percorso virtuoso. La Roma può fare ancora meglio e accelerare il passo".

La Juve sente molto l'assenza di Marotta?

"E' un personaggio complicato, ha diverse progettualità. E' anche uno che crea progetti per gli altri. Non è uno che si accontenta, ha sempre degli obiettivi, vuole lasciare il segno nel calcio. Parla di Juve come picco più alto perchè all'Inter ha dovuto fare senza la società alle spalle, anche in acque molto agitate. La cosa inspiegabile, che ancora oggi non capisco, è la sua uscita dalla Juve. Aveva 60 anni, non si può dire che invecchia a quell'età. Si disse che si voleva ringiovanire tutta la dirigenza, da quel momento c'è stato un disastro dietro l'altro".

Rampulla ha detto che la Juve doveva fare un progetto più a lungo termine con Spalletti:

"C'è una cattiva gestione, dovuta a una superficialità di gestione. Elkann è il proprietario e ha ribadito che non si libererà della Juve. Come l'Avvocato, ha una passione per la Juve, ma non è la stessa. Prima è stata data fiducia a Moggi, oggi ogni dirigente ha una fiducia limitata come in un'azienda automobilistica. Spalletti si è trovato in una fase in cui si è lanciato in questa avventura, ma non è stato accettato da Gasperini e Conte perché non c'è progettualità. Non si può andare avanti ogni volta a cancellare, altrimenti ogni volta fai rivoluzioni. Io addirittura farei ritornare Andrea Agnelli per ridare lo spirito juventino a questa società".