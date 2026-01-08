Parma-Inter 0-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Parma (4-3-3): Corvi; Britschgi, Del Prato, Circati, Valeri; Bernabé (30’ st Estevez), Keita (41’ st Cremaschi), Sorensen; Oristanio (17’ st Almqvist), Pellegrino (30’ st Cutrone), Ondrejka (17’ st Ordonez). A disp.: Rinaldi, Guaita, Valenti, Troilo, Lovik, Hernani, Djuric. All.: Cuesta
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, C. Augusto; L. Henrique (40’ st Acerbi), Sucic (24’ st Barella), Calhanoglu (24’ st Zielinski), Mkhitaryan, Dimarco; L. Martinez (40’ st Bonny), Esposito (34’ st Thuram). A disp.: J. Martinez, Taho, Bastoni, Cocchi, de Vrij, Kamate, Cinquegrano. All.: Chivu
Arbitro: Colombo
Marcatori: 42’ Dimarco (I), 90’+8' Thuram (I)
Ammoniti: Calhanoglu (I), C. Augusto (I), Thuram (I)
