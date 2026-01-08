Le partite di oggi: il programma di giovedì 8 gennaio
Si chiude stasera, giovedì 8 gennaio, il 19° turno di Serie A: la Cremonese riceve la visita del Cagliari, mentre il Milan quella del Genoa. In campo anche le due big di Madrid per la semifinale di Supercoppa di Spagna, oltre ad Arsenal e Liverpool nel 21° turno di Premier League. Di seguito il programma calcistico delle prossime ore:
Premier League
21:00 Arsenal - Liverpool
Serie A
18:30 Cremonese - Cagliari
20:45 Milan - Genoa
Supercoppa
20:00 Atl. Madrid - Real Madrid
