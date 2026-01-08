Torino-Udinese 1-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Torino (3-5-2): Paleari; Ismajli (33' st Tameze), Maripan, Saul Coco; Aboukhlal (22' st Ngonge), Casadei, Ilkhan (22' st Anjorin), Vlasic, Lazaro; Simeone (22' st Zapata), Njie (1' st Adams). A disposizione: Popa, Israel, Dembelé, Asllani, Pellini, Acquah. All.: Baroni
Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen (40' st Bertola), Kabasele, Solet; Zanoli (17' st Piotrowski), Miller (35' st Ehizibue), Karlstrom, Ekkelenkamp (40' st Oier Zarraga), Kamara; Zaniolo (17' st Atta), Davis. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Lovric, Gueye, Palma, Iker Bravo, Camara, Rui Modesto. All.: Runjaic
Arbitro: Maresca
Marcatori: 5' st Zaniolo (U), 37' st Ekkelenkamp (U), 42' st Casadei (T)
Ammoniti: Saul Coco (T), Kristensen (U), Casadei (T)
