Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Calciomercato Inter, pressing su Norton-Cuffy dopo il momentaneo no per Perisic

Calciomercato Inter, pressing su Norton-Cuffy dopo il momentaneo no per PerisicTUTTO mercato WEB
Oggi alle 08:23Altre Notizie
Redazione TMW
fonte LINTERISTA.IT

Ultimi giorni e ultime ore, poi si chiuderà la finestra di calciomercato invernale. L'Inter interverrà o lascerà a Cristian Chivu questa rosa? Il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta, prima della sfida contro il Borussia Dortmund, ha parlato chiaro ai microfoni di Sky Sport: "Ci sono due considerazioni da fare, la prima è che non siamo in emergenza e la seconda è che vogliamo rafforzare la rosa, non è facile trovare giocatori che si possono inserire. Non c'è preclusione in termini di investimenti ma dobbiamo trovare i giocatori. Vediamo cosa succederà ma sottolineo che il gruppo risponde appieno agli obiettivi". Queste le sue dichiarazioni in risposta alla domanda sull'arrivo o meno di Ivan Perisic. In questi giorni, cavalcando l'onda circa la possibilità di un ritorno all'Inter del croato, si è parlato anche della conseguente partenza di Luis Henrique. Ma è davvero necessario privarsi - eventualmente - del brasiliano?

L'Inter sta affondando per Brooke Norton-Cuffy, esterno destro del Genoa, dopo il no del Psv per Ivan Perisic. Ecco le ultime dal giornalista Fabrizio Romano, che in un video sul suo canale Youtube ha dichiarato: "Inter e Genoa si sono parlate e l'Inter ha manifestato l'intenzione di voler impostare un discorso a titolo definitivo, se dovesse esserci un'uscita".
"Luis Henrique è ancora in stand-by. con il Bournemouth non ci sono accordi definitivi. Inter e Genoa sarebbero pronte a fare l'operazione Norton-Cuffy ma dipende dagli incastri, dall'Inter se decide di procedere o meno. L'accordo verbale Inter-Genoa è pronto ma dipende dall'Inter".

Anche il noto esperto di mercato ha parlato della situazione inerente a Perisic, per il quale si spera ancora un possibile via libera del PSV. Si attende anche per Diaby, per il quale non ci sarebbe alcuna chiusura, in quanto mancherebbe proprio accordo sia su cifre che formula. Via libera per Asllani e interesse per Massoli.

Il punto sul mercato interista di Di Marzio
"L'Inter sta lavorando su due tavoli. Quello olandese su Perisic. Per il momento il PSV non apre alla partenza nonostante la volontà del giocatore e dell'Inter. Vorrebbero tenerlo per la partita decisiva con il Feyenoord. Sta lavorando anche su Diaby, con il giocatore che sta spingedo per venire in Italia, tanto che avrebbe dato l'okay per tagliarsi l'ingaggio. Attualmente però non c'è l'accordo con il club proprietario del cartellino, ne sulla cifra ne sulla formula, per cui si dovrà attendere ancora la risposta del PIF. Nel frattempo ha dato il via per Asllani al Besiktas (atterraggio rinviato per volo cancellato) e sta lavorando anche per un ragazzto giovanissimo, Massolin"

Articoli correlati
Champions, alle 12 il sorteggio: gli accoppiamenti delle italiane e tutto quello... Champions, alle 12 il sorteggio: gli accoppiamenti delle italiane e tutto quello che c'è da sapere
Goretzka ha deciso: no all'Atletico, resta al Bayern fino a giugno. Andrà via da... Goretzka ha deciso: no all'Atletico, resta al Bayern fino a giugno. Andrà via da svincolato
Roberto De Zerbi ha passato solamente una volta il turno nei gironi delle coppe europee... Roberto De Zerbi ha passato solamente una volta il turno nei gironi delle coppe europee
Altre notizie Altre Notizie
Calciomercato Inter, pressing su Norton-Cuffy dopo il momentaneo no per Perisic Calciomercato Inter, pressing su Norton-Cuffy dopo il momentaneo no per Perisic
Oggi in TV, torna la Serie A: dove vedere Lazio-Genoa Oggi in TV, torna la Serie A: dove vedere Lazio-Genoa
Le partite di oggi: il programma di venerdì 30 gennaio Le partite di oggi: il programma di venerdì 30 gennaio
Maccabi Tel-Aviv-Bologna 0-3: il tabellino della gara Maccabi Tel-Aviv-Bologna 0-3: il tabellino della gara
Panathinaikos-Roma 1-1: il tabellino della gara Panathinaikos-Roma 1-1: il tabellino della gara
Buonfiglio (pres CONI): "Visto Vergara? Vale la pena investire su giovani italiani"... Buonfiglio (pres CONI): "Visto Vergara? Vale la pena investire su giovani italiani"
Ravezzani: "Napoli, Conte non può dire che è sfortuna la questione infortuni" TMW RadioRavezzani: "Napoli, Conte non può dire che è sfortuna la questione infortuni"
Stasera gli ultimi 90' del maxi-girone di Europa League: gli arbitri di Roma e Bologna... Stasera gli ultimi 90' del maxi-girone di Europa League: gli arbitri di Roma e Bologna
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritata i playoff
Le più lette
1 Gasperini su Gollini: "Non potevo più vederlo, ma a Roma l'ho ritrovato maturo e cresciuto"
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 29 gennaio
3 Il Cagliari, l'importanza di Pisacane, le parole su Palestra e il sogno Nazionale: Ze Pedro si racconta
4 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
5 Il Milan irrompe su Mateta: trattativa in chiusura. E Nkunku può andare in Turchia
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Ore calde per Mateta al Milan. Cosa serve per chiudere già a gennaio? Il punto
Immagine top news n.1 Champions, alle 12 il sorteggio: gli accoppiamenti delle italiane e tutto quello che c'è da sapere
Immagine top news n.2 Il Milan irrompe su Mateta: trattativa in chiusura. E Nkunku può andare in Turchia
Immagine top news n.3 Il Cagliari, l'importanza di Pisacane, le parole su Palestra e il sogno Nazionale: Ze Pedro si racconta
Immagine top news n.4 Il Fenerbahce è il grande protagonista del calciomercato italiano invernale
Immagine top news n.5 Il dato inatteso: il più spremuto non è un giocatore del Napoli (e non è il Napoli!)
Immagine top news n.6 Europa League, risultati e verdetti al termine della League Phase. Roma gioisce, playoff Bologna
Immagine top news n.7 Inter e Juventus, destini comuni: a caccia agli sgoccioli del mercato. E si sfidano a San Valentino
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta
Immagine news podcast n.2 Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi
Immagine news podcast n.3 Campioni clamorosi e meteore dimenticabili: Albarracin e gli uruguaiani a Cagliari
Immagine news podcast n.4 Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Volpe: “Nessuna magia, la svolta della Latina nasce dal lavoro quotidiano”
Immagine news Serie A n.2 Napoli, di chi le colpe di questo fallimento? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Rampulla: "Juve, Kolo Muani di livello superiore. Napoli, su Conte dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Gasperini: "Nessun problema per Soulé. Dybala? Non sono così fiducioso per Udine"
Immagine news Serie A n.2 Ore calde per Mateta al Milan. Cosa serve per chiudere già a gennaio? Il punto
Immagine news Serie A n.3 Scudetto? Dida dalla parte di Allegri: "Ha ragione, il Milan prima deve tornare in Champions"
Immagine news Serie A n.4 Bologna, Rowe: "Ringrazio i tifosi, sono fondamentali. Ruolo? È indifferente"
Immagine news Serie A n.5 Brann o Dinamo Zagabria per il Bologna: alle 13 il sorteggio, tutto quello che c'è da sapere
Immagine news Serie A n.6 Jhon Duran offerto dal Fenerbahce: Juve glaciale, lo respinge. Altri 3 nomi per l'attacco
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, risolto il prestito di Cerri: l'attaccante torna alla Juventus
Immagine news Serie B n.2 Chi è Lion Lauberbach, il nuovo attaccante del Venezia per puntare alla Serie A
Immagine news Serie B n.3 Empoli, secondo annuncio di giornata: dal Venezia arriva Fila in prestito
Immagine news Serie B n.4 Empoli, rinforzo in difesa: dallo Spezia arriva in prestito Antonio Candela
Immagine news Serie B n.5 Si alza il sipario sulla 22ª giornata di Serie B: si parte con Bari-Palermo. Domani Samp-Spezia
Immagine news Serie B n.6 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cavese, Konate rientra dal prestito alla Nocerina e va all'Aquila: i dettagli
Immagine news Serie C n.2 Arezzo-Ravenna, duello serale a distanza. Con l'Ascoli che tenta di rientrare in corsa
Immagine news Serie C n.3 Al via la 24ª giornata del campionato di Serie C. Si parte con un trittico di gare del Girone B
Immagine news Serie C n.4 Il Trapani vuol puntellare la difesa. Nel mirino c'è Vimercati: è in uscita dal Picerno
Immagine news Serie C n.5 Pineto, Nicolò Postiglione: “Segnare con la Nazionale è stata un’emozione indescrivibile”
Immagine news Serie C n.6 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Genoa, i biancocelesti non vincono all'Olimpico da novembre
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Panathinaikos Roma
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Panathinaikos-Roma, Gasperini vuole evitare i playoff
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma-Inter e Fiorentina-Juventus, queste le semifinali di Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa Italia Women, la Juve batte 2-1 il Napoli e vola in semifinale
Immagine news Calcio femminile n.3 Coppa Italia Women, Bredgaard nel recupero manda la Fiorentina in semifinale. Milan eliminato
Immagine news Calcio femminile n.4 La Fiorentina Femminile omaggia Commisso: maglia e mazzo di fiori consegnati ai parenti
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali: Stokic parte dal 1°. Severini torna titolare
Immagine news Calcio femminile n.6 Napoli Women, Brooks torna negli USA dopo sei mesi: giocherà col North Carolina Courage
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping