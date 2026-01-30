Calciomercato Inter, pressing su Norton-Cuffy dopo il momentaneo no per Perisic

Ultimi giorni e ultime ore, poi si chiuderà la finestra di calciomercato invernale. L'Inter interverrà o lascerà a Cristian Chivu questa rosa? Il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta, prima della sfida contro il Borussia Dortmund, ha parlato chiaro ai microfoni di Sky Sport: "Ci sono due considerazioni da fare, la prima è che non siamo in emergenza e la seconda è che vogliamo rafforzare la rosa, non è facile trovare giocatori che si possono inserire. Non c'è preclusione in termini di investimenti ma dobbiamo trovare i giocatori. Vediamo cosa succederà ma sottolineo che il gruppo risponde appieno agli obiettivi". Queste le sue dichiarazioni in risposta alla domanda sull'arrivo o meno di Ivan Perisic. In questi giorni, cavalcando l'onda circa la possibilità di un ritorno all'Inter del croato, si è parlato anche della conseguente partenza di Luis Henrique. Ma è davvero necessario privarsi - eventualmente - del brasiliano?

L'Inter sta affondando per Brooke Norton-Cuffy, esterno destro del Genoa, dopo il no del Psv per Ivan Perisic. Ecco le ultime dal giornalista Fabrizio Romano, che in un video sul suo canale Youtube ha dichiarato: "Inter e Genoa si sono parlate e l'Inter ha manifestato l'intenzione di voler impostare un discorso a titolo definitivo, se dovesse esserci un'uscita".

"Luis Henrique è ancora in stand-by. con il Bournemouth non ci sono accordi definitivi. Inter e Genoa sarebbero pronte a fare l'operazione Norton-Cuffy ma dipende dagli incastri, dall'Inter se decide di procedere o meno. L'accordo verbale Inter-Genoa è pronto ma dipende dall'Inter".

Anche il noto esperto di mercato ha parlato della situazione inerente a Perisic, per il quale si spera ancora un possibile via libera del PSV. Si attende anche per Diaby, per il quale non ci sarebbe alcuna chiusura, in quanto mancherebbe proprio accordo sia su cifre che formula. Via libera per Asllani e interesse per Massoli.

Il punto sul mercato interista di Di Marzio

"L'Inter sta lavorando su due tavoli. Quello olandese su Perisic. Per il momento il PSV non apre alla partenza nonostante la volontà del giocatore e dell'Inter. Vorrebbero tenerlo per la partita decisiva con il Feyenoord. Sta lavorando anche su Diaby, con il giocatore che sta spingedo per venire in Italia, tanto che avrebbe dato l'okay per tagliarsi l'ingaggio. Attualmente però non c'è l'accordo con il club proprietario del cartellino, ne sulla cifra ne sulla formula, per cui si dovrà attendere ancora la risposta del PIF. Nel frattempo ha dato il via per Asllani al Besiktas (atterraggio rinviato per volo cancellato) e sta lavorando anche per un ragazzto giovanissimo, Massolin"