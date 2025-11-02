È morto Giovanni Galeone, iniziò ad allenare a Udine. Il cordoglio del club friulano
Messaggio di cordoglio da parte dell'Udinese a seguito della morte di Giovanni Galeone a 84 anni.Fu tecnico dei friulani in ben quattro parentesi: 1974-75 come vice, 1981-83 come allenatore delle giovanili e poi 1994/95 e 2006/07
"Udinese Calcio esprime profondo cordoglio per la scomparsa del suo ex giocatore ed ex allenatore Giovanni Galeone. Figura iconica del calcio italiano e della storia bianconera.
Ciao, mister "
