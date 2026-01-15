Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
FIFA, oltre 500 milioni di richieste per i biglietti dei Mondiali. Colombia-Portogallo la più ambita

© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 10:54Altre Notizie
Ivan Cardia

Oltre 500 milioni di richieste per i biglietti dei Mondiali 2026. È il dato ufficiale diffuso dalla FIFA alla chiusura della fase di vendita tramite sorteggio, svoltasi tra giovedì 11 dicembre 2025 e martedì 13 gennaio 2026. Con ogni domanda verificata attraverso i dati univoci della carta di credito, i tifosi hanno presentato una media di 15 milioni di richieste al giorno nei 33 giorni di apertura del portale, stabilendo un nuovo record assoluto nella storia dello sport mondiale. Le richieste sono pervenute da fan residenti in tutti i Paesi e territori delle 211 associazioni membri della FIFA, a conferma del fascino planetario della prima edizione della Coppa del Mondo a 48 squadre.

Oltre ai tre Paesi ospitanti — Stati Uniti, Messico e Canada — il maggior numero di domande è arrivato da Germania, Inghilterra, Brasile, Spagna, Portogallo, Argentina e Colombia. La partita più ambita in questa fase di vendita è stata Colombia-Portogallo, in programma sabato 27 giugno a Miami. Completano la "top 5" degli incontri più richiesti: Messico-Corea del Sud (Guadalajara, 18 giugno), la finale a New York New Jersey (19 luglio), il match inaugurale tra Messico e Sudafrica a Città del Messico (11 giugno) e il sedicesimo di finale a Toronto (2 luglio). Questi dati, scrive la FIFA, sottolineano l'eccezionale richiamo sia dei grandi match della fase a gironi, sia delle sfide a eliminazione diretta in tutte e tre le nazioni ospitanti.

Il Presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha espresso soddisfazione: "Mezzo miliardo di richieste in poco più di un mese non è solo domanda, è un messaggio globale. A nome della FIFA, desidero ringraziare e congratularmi con i tifosi di tutto il mondo per questa risposta straordinaria. Sapendo quanto questo torneo significhi per le persone a ogni latitudine, il nostro unico rammarico è quello di non poter accogliere ogni singolo tifoso all'interno degli stadi. Per questo ci impegniamo a creare molteplici modi per far sentire i fan parte della Coppa del Mondo FIFA 2026 — attraverso un’ampia gamma di esperienze al di fuori degli stadi, sia dal vivo che online — affinché il maggior numero possibile di persone possa condividere quello che sarà il più grande evento sportivo mai realizzato".

In seguito alla chiusura del periodo di candidatura per il sorteggio, il dipartimento Ticketing della FIFA verificherà che le richieste soddisfino i requisiti e i limiti per nucleo familiare prima di procedere all'assegnazione. Una volta concluso questo processo, laddove la domanda superi la disponibilità, i biglietti saranno assegnati tramite un’estrazione casuale per garantire equità e pari opportunità a tutti i richiedenti. I tifosi riceveranno una comunicazione sull'esito della propria richiesta via email non prima del 5 febbraio. Tutti coloro la cui domanda sarà stata accolta, totalmente o parzialmente, riceveranno una notifica e, successivamente, l'importo dei biglietti verrà addebitato automaticamente. Una domanda "parzialmente accolta" indica che il tifoso riceverà il numero di biglietti richiesti per un determinato incontro, ma non per tutte le partite selezionate. I fan che non dovessero risultare estratti in questa fase avranno un'ulteriore opportunità di acquistare i biglietti rimanenti in prossimità del torneo, con l'apertura della fase di vendita "Last-Minute". Durante questa finestra, che resterà aperta fino al termine della competizione, i biglietti saranno venduti in base all'ordine cronologico di richiesta (first-come, first-served). Si ricorda ai tifosi che FIFA.com/tickets è l'unica fonte ufficiale e preferenziale per l'acquisto dei biglietti della Coppa del Mondo FIFA 2026. Inoltre, la FIFA mette a disposizione dei titolari di biglietti idonei una piattaforma ufficiale di rivendita e scambio (Resale/Exchange Marketplace) su FIFA.com/tickets. Questa iniziativa mira a tutelare i tifosi contro la rivendita o lo scambio non autorizzati o fraudolenti, ed è accessibile ai sostenitori nel rispetto delle normative federali e locali.

