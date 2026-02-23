FIFA, lotta alle perdite di tempo: i calciatori infortunati fuori un minuto, ma ci sono dei timori

I calciatori che ricevono cure per un infortunio potrebbero essere costretti a rimanere fuori dal campo per un minuto. Si tratta di una delle numerose richieste e misure della FIFA per contrastare l'interruzione del gioco e la perdita di tempo durante le partite che dovrebbero essere approvate sabato all'assemblea generale annuale dell'International Football Association Board (Ifab).

Al momento non vi è alcuna disposizione nelle regole sulla durata della permanenza a bordo campo dei giocatori infortunati, i campionati hanno il diritto di stabilire le proprie linee guida. Ma la Premier League ha adottato una regola che impone 30 secondi out a partire dalla stagione 2023-24. La FIFA, secondo quanto riportato dalla BBC, ha già condotto dei test per vedere un giocatore fuori dal campo per due minuti, proprio con l'obiettivo di migliorare la fluidità del gioco. In una riunione dell'Ifab a gennaio è stato concordato di aggiungere un periodo fisso al regolamento, ma c'è stato disaccordo sulla durata e una forte opposizione ai due minuti.

Un minuto, invece, sarebbe un compromesso. Ma stando al media inglese permangono preoccupazioni sugli impatti negativi. Questo perché, riuscendo una squadra in 10 contro 11, è più probabile che quella ridotta in inferiorità numerica possa subire gol in quel momento. Trenta secondi invece metterebbero ulteriore pressione sugli arbitri. Tuttavia, ci sono delle eccezioni, perché i portieri sarebbero esentati e un rigorista potrebbe rimanere in campo. O ancora, se l'avversario riceve un cartellino giallo o rosso, il giocatore infortunato non deve restare fuori.