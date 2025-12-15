Bologna-Juventus 0-1: il tabellino della gara
TUTTO mercato WEB
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea (27' st De Silvestri), Heggem, Lucumì (36' st Bernardeschi), Miranda; Pobega, Moro (27' st Holm); Orsolini, Ferguson (21' st Sulemana), Cambiaghi; Dallinga (21' st Castro). Allenatore: Italiano
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners (31' st Bremer); McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso (16' st Cabal); Conceiçao (43' st Miretti), Yildiz; David (16' st Openda). Allenatore: Spalletti
Arbitro: Massa
Marcatori: 19' st Cabal (J)
Ammoniti: Koopmeiners (J), Miranda (B), Sulemana (B), De Silvestri (B)
Espulsi: Heggem (B)
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Enzo Bucchioni Juve non in vendita, per ora. Servono due miliardi non uno. Inter, ecco la favorita. Milan per lo scudetto Zirkzee o Fullkrug. Napoli, addio Lucca. Fiorentina: via tutti, c’è Pioli con un direttore esperto
Le più lette
2 Juve non in vendita, per ora. Servono due miliardi non uno. Inter, ecco la favorita. Milan per lo scudetto Zirkzee o Fullkrug. Napoli, addio Lucca. Fiorentina: via tutti, c’è Pioli con un direttore esperto
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Amoruso striglia la Fiorentina: "Ha perso 6 punti, non 3". Poi attacca la dirigenza: "Ferrari lì per caso"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Inter Women, Bugeja show nel derby: "Vittoria bellissima, tornare così dopo l’infortunio è speciale"