Frosinone-Torino 1-0: il tabellino della gara
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Alessio De Silvestro
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01.11.2026 17:24Altre Notizie
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Tchato (35’ st Amey), Calvani, Monterisi, Bracaglia; Masini (22’ st Cichella), Calò; Ghedjemis, Schmid (22’ st Hasa), Kvernadze (35’ st Zerbin); Raimondo (30’ Birligea). Allenatore: Massimiliano Alvini
Torino (3-5-3): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali (26’ st Oristanio), Vlasic, Bragança, Gineitis (1’ st Ilkhan), Aboukhlal (1’ st Patterson); Adams (26’ st Zapata), Simeone (36’ st Kulenovic). Allenatore: Ignazio Abate
Arbitro: Mucera
Marcatori: 3’ st Ghedjemis (F), 45'+3' st Calò (F)
Ammoniti: Aboukhlal (T), Gineitis (T), Masini (F), Coco (T)
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