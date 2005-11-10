Lazio-Cagliari 2-1: il tabellino della gara
Alessio De Silvestro
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard (31’ st Diogo Leite), Nuno Tavares (10’ st Pedraza); Frattesi (10’ st Dele-Bashiru), Belahyane (36’ st Cataldi), Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni (10’ st Pinamonti). A disp.: Motta, Renzetti, Bordon, Doekhi, Pellegrini, Lazzari, Przyborek, Farcomeni, Cancellieri. Allenatore: Gennaro Gattuso
Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Ze Pedro, Deiola (44’ st Kevin Carlos), Rodriguez, Obert; Adopo, Romano; Fadera (32’ pt Kofler), Maldini (19’ st Trepy), Fazzini (19’ st Liteta); Nzola (1’ st Mendy). A disp.: Sherri, Radunovic, Sugawara, Mina, Winks, Gagliardini, Massolin, Sulev, Ciervo, Aurelio. Allenatore: Fabio Pisacane
Arbitro: Colombo
Marcatori: 20’ Nzola (C), 36’ Isaksen (L), 38’ st Pinamonti (L)
Ammoniti: Pinamonti (L), Fazzini (C), Rodriguez (C)
Espulsi: Obert (C)