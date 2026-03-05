Gaetano e Deiola in ripresa ma niente Como. Le ultime sul Cagliari di Pisacane

Pisacane ritrova Mina dopo la squalifica. Il giovane Mendy rinnova sino al 2031

(ANSA) - CAGLIARI, 05 MAR - Anche Gaetano vede la strada d'uscita dall'infermeria del Cagliari: l'ex Napoli, reimpostato nel ruolo di play, ha ricominciato ad allenarsi ad Assemini. Reduce da oltre tre settimane di stop, Gaetano si è fermato al personalizzato: impossibile però il recupero in vista della gara di sabato pomeriggio alla Unipol Domus contro il Como. Poche speranze anche per Deiola, più avanti del compagno di squadra nel recupero ma non ancora pronto per il ritorno in campo. Pisacane potrà contare, invece, su Mina, reduce da una giornata di squalifica: dovrebbe riprendere il suo posto in mezzo alla difesa accanto ai confermati Zè Pedro e Dossena con il possibile sacrificio di Rodriguez. Per la mediana il mister rossoblù ha gli uomini contati, ma dovrebbe ancora puntare sul terzetto formato da Sulemana, Liteta e Adopo.

Davanti spazio a Esposito e Kilicsoy. Per l'attacco in panchina anche Mendy: proprio oggi il club del presidente Giulini ha annunciato il rinnovo contrattuale del classe 2007 senegalese. L'accordo è stato prolungato sino al 30 giugno 2031. Mendy è arrivato in Sardegna nel gennaio 2025 dall'ASC Bambey. (ANSA).