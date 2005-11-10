Napoli-Lazio 1-1: il tabellino della gara
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Alessio De Silvestro
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08.11.2026 15:11Altre Notizie
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Napoli (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Marin; Vergara (74' Politano), De Bruyne (83' Giovane), Gilmour (69' Anguissa), McTominay, Olivera; Lang; Hojlund (74' Lucca). All.: Allegri
Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini (61' Lazzari), Sutalo (33' Diogo Leite), Provstgaard, Nuno Tavares (46' Pedraza); Frattesi (78' Cancellieri), Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti (61' Dele-Bashiru), Noslin. All.: Gattuso
Arbitro: Pairetto
Marcatori: 28' Frattesi (L), 48' aut. Pedraza (N)
Ammoniti: Lang, Gilmour, Vergara (N), Pedraza (L)
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