Tragedia sfiorata nel dopo gara di Cagliari-Frosinone, cade tifoso dagli spalti

Poteva essere una tragedia, si è trasformata in un enorme sospiro di sollievo. Minuto novantacinque di Cagliari-Frosinone, l'arbitro fischia la fine, i rossoblù blindano l'1-0 grazie alla rete di Adopo e mettono in cassaforte tre punti d'oro. La squadra corre sotto la Curva Nord per il consueto abbraccio con la parte più calda del tifo, è in quel preciso istante di pura euforia che l'Unipol Domus trattiene il fiato.

Come riportato dai principali media sardi, un sostenitore rossoblù, colto dall'entusiasmo della festa, ha perso l'equilibrio sulla balaustra che delimita il settore ed è precipitato di testa verso la zona del campo, un volo spaventoso che ha gelato i presenti a ridosso del rettangolo di gioco.

IL GESTO DEI GIOCATORI – I primi ad accorgersi del dramma e a lanciare l'allarme sono stati proprio i calciatori di casa, guidati dal capitano Alessandro Deiola e dai compagni. I rossoblù hanno interrotto immediatamente i cori di vittoria per richiedere l'intervento dello staff sanitario a bordo campo. Il clima di festa si è azzerato in un secondo: lo stadio è ammutolito, mentre i compagni di curva assistevano alla scena visibilmente scossi.

I SOCCORSI E LE CONDIZIONI – Secondo le ricostruzioni delle testate locali, la macchina dei soccorsi si è attivata in tempo record. Sul posto sono piombati i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. L'uomo è stato stabilizzato e trasportato d'urgenza in ambulanza al Pronto Soccorso dell'ospedale Brotzu di Cagliari.

I primi accertamenti medici hanno evidenziato un forte trauma cranico dovuto all'impatto, ma i successivi aggiornamenti provenienti dal nosocomio sardo hanno fortunatamente escluso il peggio, il tifoso è vigile e non si trova in gravi condizioni.

Una domenica di grande apprensione che si chiude senza conseguenze tragiche, lasciando spazio solo al sollievo per lo scampato pericolo.