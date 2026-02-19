3-0 Fiorentina in Polonia, dagli USA arrivano i complimenti di Giuseppe e Catherine Commisso
Importante vittoria della Fiorentina, che si è imposta con il risultato finale di 0-3 sul campo dello Jagiellonia, nell'andata del playoff di Conference League.
A fine partita il presidente del club viola Giuseppe Commisso e sua madre Catherine Commisso hanno fatto i complimenti alla squadra chiamando il DG Alessandro Ferrari. Catherine, in particolare, si è complimentata per i giovani che hanno avuto spazio e per la prestazione di Lezzerini.
Il Presidente Giuseppe Commisso ha anche invitato il gruppo a mantenere grande attenzione in vista della sfida di lunedì contro il Pisa.
