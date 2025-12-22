Napoli-Bologna 2-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino di Napoli-Bologna 2-0, finale di Supercoppa Italiana vinta dai partenopei:
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (38' st Buongiorno); Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola (23' st Gutierrez); Neres (33' st Mazzocchi), Elmas (23' st Lang); Hojlund. A disp.: Contini, Ferrante, Lukaku, Olivera, Vergara, Lucca, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Baridò, De Chiara. All.: Conte.
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson (23' st Dallinga), Pobega; Orsolini (35' st Dominguez), Odgaard (1' st Moro), Cambiaghi (23' st Rowe); Castro (35' st Immobile). A disp.: Skorupski, Pessina, Franceschelli, Tomasevic, Zortea, Lykogiannis, De Silvestri, Vitik, Sulemana, Fabbian. All.: Italiano.
Arbitro: Colombo
Marcatori: 39' Neres, 12' st Neres
Ammoniti: Politano (N); Heggem, Holm (B)
