I tanti punti persi nella ripresa condannano il Verona. L'Atalanta riparte da un 6-1

Dopo una bella infilata di risultati tra la 18esima e la 26esima giornata, per l’Atalanta c’è stato un rallentamento nelle ultime tre giornate con due pareggi e una sconfitta. A questo potremmo anche aggiungere il doppio, pesante, ko contro il Bayern Monaco in Champions a fare da corollario. Il Verona, dopo aver acceso una fiammella di speranza per la salvezza vincendo in casa del Bologna, ha subito vanificato tutto perdendo col Genoa al Bentegodi.

Atalanta-Verona 6-1. No, non è di certo la previsione per la partita che si giocherà oggi, bensì il risultato dell’ultima sfida di campionato giocata a Bergamo il 26 ottobre 2024. La citiamo perché è anche il risultato più rotondo mai verificatosi tra le due squadre.

Al termine della 29esima giornata, il Verona aveva la peggior difesa di tutta la Serie A con i suoi 51 gol subiti. Il Torino, coi tre gol presi a Milano, ha superato i gialloblu arrivando a 53 reti incassate. Sta di fatto che la fase difensiva dei veneti lascia a desiderare e non poco. Lo testimoniano anche i soli 5 clean sheet collezionati dall’inizio del campionato ad oggi (ultima posizione anche in questa classifica a pari merito con Pisa e Fiorentina).

Il Verona è la squadra che ha perso più punti nella seconda parte di gara: rispetto ai risultati conseguiti all’intervallo c’è un -10 da segnalare. E con 10 punti in più gli scaligeri sarebbero ampiamente in corsa per restare in A.

TUTTI I PRECEDENTI A BERGAMO (SERIE A E SERIE B)

43 incontri disputati

24 vittorie Atalanta

11 pareggi

8 vittorie Verona

62 gol fatti Atalanta

34 gol fatti Verona

LA PRIMA SFIDA A BERGAMO

1929/1930 Serie B Atalanta vs Verona 0-0, 34° giornata

L’ULTIMA SFIDA A BERGAMO

2024/2025 Serie A Atalanta vs Verona 6-1, 9° giornata