Le partite di oggi: il programma di domenica 18 gennaio
Giornata ricchissima di calcio oggi, con il 21° turno di Serie A che entra definitivamente nel vivo tra sfide decisive per classifica, Europa e salvezza. Riflettori puntati anche sull’African Nations Cup, che vive il suo atto conclusivo con la finale tra Senegal e Marocco, mentre in tutta Europa si gioca tra campionati nazionali e incroci di grande interesse. Di seguito il programma completo di domenica 18 gennaio:
African Nations Cup – Finale
20:00
Senegal – Marocco
Ligue 1
15:00
Strasburgo – Metz
17:15
Nantes – Paris FC
Rennes – Le Havre
20:45
Lione – Brest
Bundesliga
15:30
Stoccarda – Union Berlino
17:30
Augusta – Friburgo
Premier League
15:00
Wolves – Newcastle
17:30
Aston Villa – Everton
Serie A – 21ª giornata
12:30
Parma – Genoa
15:00
Bologna – Fiorentina
18:00
Torino – Roma
20:45
Milan – Lecce
Serie B
15:00
Pescara – Modena
17:15
Palermo – Spezia
Serie C – Girone A
14:30
Arzignano – L.R. Vicenza
Pro Vercelli – Brescia
17:30
Inter U23 – Virtus Verona
Renate – AlbinoLeffe
Serie C – Girone B
12:30
Forlì – Sambenedettese
14:30
Perugia – Gubbio
17:30
Bra – Ravenna
Pontedera – Pineto
Serie C – Girone C
12:30
Atalanta U23 – Salernitana
14:30
Potenza – Casertana
Siracusa – Audace Cerignola
Trapani – Sorrento
17:30
Picerno – Latina
20:30
Foggia – Giugliano
Monopoli – Catania
Eredivisie
12:15
Heerenveen – Groningen
14:30
FC Volendam – Utrecht
Heracles – Twente
16:45
Feyenoord – Sparta Rotterdam
Liga Portugal
16:30
Santa Clara – Famalicao
19:00
Tondela – Braga
21:30
Guimaraes – FC Porto
LaLiga
14:00
Getafe – Valencia
16:15
Atl. Madrid – Alaves
18:30
Celta Vigo – Vallecano
21:00
Real Sociedad – Barcellona
