Le partite di oggi: il programma di domenica 5 dicembre
In attesa del 14° turno di Serie A, stasera è tempo di Serie C nel nostro Paese: c'è infatti il 17° turno con le sfide tra Trento e Cittadella e tra Catania e Crotone. Di seguito il programma calcistico di questo venerdì 5 dicembre, che prevede anche il derby Benfica-Sporting in Portogallo, il Marsiglia di De Zerbi impegnato a Lille in Francia e qualche altro impegno da seguire a livello europeo:
FRANCIA – Ligue 1
19:00 Brest vs Monaco
21:00 Lilla vs Marsiglia
GERMANIA – Bundesliga
20:30 Magonza vs Monchengladbach
ITALIA – Serie C
Girone A
20:30 Trento vs Cittadella
Girone C
20:30 Catania vs Crotone
OLANDA – Eredivisie
20:00 Excelsior vs Groningen
PORTOGALLO – Liga Portugal
21:15 Benfica vs Sporting
SPAGNA – LaLiga
21:00 Oviedo vs Maiorca
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
