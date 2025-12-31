Le partite di oggi: il programma di mercoledì 31 dicembre
Ci sono partite in calendario anche oggi, mercoledì 31 dicembre 2025, ultimo giorno dell'anno.
Si conclude oggi la fase a gironi della Coppa d'Africa, con gli ultimi due raggruppamenti in campo tra pomeriggio e sera. Di seguito tutte le partite, con a fianco il relativo orario per il fischio d'inizio.
Coppa d'Africa - Fase a gironi (3^ giornata)
17:00 - Guinea Equatoriale vs Algeria
17:00 - Sudan vs Burkina Faso
20:00 - Gabon vs Costa d'Avorio
20:00 - Mozambico vs Camerun
