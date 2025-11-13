Le partite di oggi: il programma di giovedì 13 novembre
TUTTO mercato WEB
Ci sono partite da poter seguire anche oggi, giovedì 13 novembre 2025.
Entra nel vivo la pausa per le nazionali, con le prime partite. Di seguito i principali incontri e gli orari cui assistervi.
AFRICA - Qualificazioni Mondiali
17:00 - Nigeria vs Gabon
20:00 - Camerun vs DR Congo
ASIA - Qualificazioni Mondiali
17:00 - Emirati Arabi Uniti vs Iraq
EUROPA - Qualificazioni Mondiali
18:00 - Armenia vs Ungheria
18:00 - Azerbaigian vs Islanda
18:00 - Norvegia vs Estonia
20:45 - Andorra vs Albania
20:45 - Francia vs Ucraina
20:45 - Inghilterra vs Serbia
20:45 - Irlanda vs Portogallo
20:45 - Moldavia vs Italia
NORD E CENTRO AMERICA - Qualificazioni Mondiali
23:00 - Suriname vs El Salvador
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Marco Conterio L'Arsenal pronto a chiudere il grande colpo di mercato. Dopo Berta, Gunners sempre più Made in Italy con Maurizio Micheli: un addio che il Napoli non dovrà sottovalutare
Le più lette
1 L'Arsenal pronto a chiudere il grande colpo di mercato. Dopo Berta, Gunners sempre più Made in Italy con Maurizio Micheli: un addio che il Napoli non dovrà sottovalutare
Ora in radio
13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile