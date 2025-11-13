Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Le partite di oggi: il programma di giovedì 13 novembre

Le partite di oggi: il programma di giovedì 13 novembreTUTTO mercato WEB
© foto di José María Díaz Acosta
Dimitri Conti
Oggi alle 04:30Altre Notizie
Dimitri Conti

Ci sono partite da poter seguire anche oggi, giovedì 13 novembre 2025.

Entra nel vivo la pausa per le nazionali, con le prime partite. Di seguito i principali incontri e gli orari cui assistervi.

AFRICA - Qualificazioni Mondiali
17:00 - Nigeria vs Gabon
20:00 - Camerun vs DR Congo

ASIA - Qualificazioni Mondiali
17:00 - Emirati Arabi Uniti vs Iraq

EUROPA - Qualificazioni Mondiali
18:00 - Armenia vs Ungheria
18:00 - Azerbaigian vs Islanda
18:00 - Norvegia vs Estonia
20:45 - Andorra vs Albania
20:45 - Francia vs Ucraina
20:45 - Inghilterra vs Serbia
20:45 - Irlanda vs Portogallo
20:45 - Moldavia vs Italia

NORD E CENTRO AMERICA - Qualificazioni Mondiali
23:00 - Suriname vs El Salvador

Articoli correlati
AAA cercasi squadra: 100 svincolati dall'Italia e dal mondo: Tomiyasu e Balotelli... AAA cercasi squadra: 100 svincolati dall'Italia e dal mondo: Tomiyasu e Balotelli i top
Cervone: "Svilar non si vende. Dopo Totti e De Rossi, i romanisti hanno un altro... Cervone: "Svilar non si vende. Dopo Totti e De Rossi, i romanisti hanno un altro campione"
Roma, difesa da scudetto: 16 gol subiti in 31 partite e 18 clean sheets nel 2025 Roma, difesa da scudetto: 16 gol subiti in 31 partite e 18 clean sheets nel 2025
Altre notizie Altre Notizie
Pochesci: "Nazionale? Basta dire che non c'è talento, è il sistema che non funziona"... TMW RadioPochesci: "Nazionale? Basta dire che non c'è talento, è il sistema che non funziona"
Gianni Balzarini: "Comolli ha reintrodotto alla Juve un concetto base, l'ossessione... Gianni Balzarini: "Comolli ha reintrodotto alla Juve un concetto base, l'ossessione di vincere"
Oggi in TV, torna l'Italia di Gattuso: dove vedere la sfida con la Moldavia Oggi in TV, torna l'Italia di Gattuso: dove vedere la sfida con la Moldavia
Le partite di oggi: il programma di giovedì 13 novembre Le partite di oggi: il programma di giovedì 13 novembre
Moldavia, il ct Popescu sfida l'Italia: "Dovremo essere determinati e coraggiosi"... Moldavia, il ct Popescu sfida l'Italia: "Dovremo essere determinati e coraggiosi"
Angelo Giorgetti: "Quando Della Valle ha venduto la Fiorentina..." Angelo Giorgetti: "Quando Della Valle ha venduto la Fiorentina..."
Cagliari, giornata storica: c'è il via libera definitivo al nuovo stadio Gigi RIva... Cagliari, giornata storica: c'è il via libera definitivo al nuovo stadio Gigi RIva
"Il 1° Battito": torneo di beneficenza con Campioni dello Sport "Il 1° Battito": torneo di beneficenza con Campioni dello Sport
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio L'Arsenal pronto a chiudere il grande colpo di mercato. Dopo Berta, Gunners sempre più Made in Italy con Maurizio Micheli: un addio che il Napoli non dovrà sottovalutare
Le più lette
1 L'Arsenal pronto a chiudere il grande colpo di mercato. Dopo Berta, Gunners sempre più Made in Italy con Maurizio Micheli: un addio che il Napoli non dovrà sottovalutare
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 novembre
3 Milan, retroscena Pavlovic-Allegri: episodio curioso. E ora il serbo punta in alto
4 Giovanni Reyna, a un passo dal Parma. Per poi scegliere il Borussia Moenchengladbach
5 Napoli, che tegola Anguissa: rischia di saltare le sfide contro Atalanta, Roma e Juve
Ora in radio
Rotocalcio 11:35Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Moldova-Italia, i convocati di Gattuso: out in tre, Calafiori in gestione per San Siro
Immagine top news n.1 Moldova-Italia, le probabili formazioni: 4-4-2 super offensivo! Orsolini e Zaccagni dal 1'
Immagine top news n.2 Massara al lavoro per regalare la ciliegina a gennaio alla Roma capolista
Immagine top news n.3 Milan, retroscena Pavlovic-Allegri: episodio curioso. E ora il serbo punta in alto
Immagine top news n.4 Italia stasera in campo. Tanti cambi con la Moldova: "Ma non è la squadra dell'11-1"
Immagine top news n.5 La Fiorentina si toglie lo smoking e si mette l'elmetto: le parole di Vanoli e del ds Goretti
Immagine top news n.6 Ci rivediamo lunedì: il Napoli si allena senza Conte. Ed è in ansia per Anguissa
Immagine top news n.7 Francia, Camavinga non al top. Deschamps convoca in extremis Khephren Thuram
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct
Immagine news podcast n.2 Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
Immagine news podcast n.3 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
Immagine news podcast n.4 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Pochesci: "Nazionale? Basta dire che non c'è talento, è il sistema che non funziona"
Immagine news Serie A n.2 Robert Acquafresca: "Roma, Gasperini merita la vetta. Ho fiducia in questo Cagliari"
Immagine news Serie C n.3 Andrea Grammatica: "Vicenza, è l'anno giusto per la B. Il Girone C è fantastico, occhio al Cosenza"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Regina l'anno scorso, ora Fabregas non ha urgenze: -50 al mercato, cosa serve al Como
Immagine news Serie A n.2 Parma, Suzuki oggi sotto i ferri: il club riflette se ricorrere al mercato degli svincolati
Immagine news Serie A n.3 Cinque nazionali possono festeggiare stasera la qualificazione ai Mondiali
Immagine news Serie A n.4 Akanji: "Siamo primi e vogliamo rimanerci. Futuro? Mi piacerebbe restare all'Inter"
Immagine news Serie A n.5 Rivera: "Le proprietà USA non tengono conto delle bandiera e non capiscono di calcio"
Immagine news Serie A n.6 AAA cercasi squadra: 100 svincolati dall'Italia e dal mondo: Tomiyasu e Balotelli i top
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Gemelli... anche di gol. I fratelli Shpendi sognano la Serie A: "Magari ci troveremo ai playoff"
Immagine news Serie B n.2 Panchine Serie B 2025/26: già quattro i cambi. A Pescara arriva Gorgone
Immagine news Serie B n.3 Palermo, buone notizie per Joronen: contro la Virtus Entella ci sarà
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, trasferte vietate ai tifosi per i prossimi tre mesi
Immagine news Serie B n.5 Pescara, ecco il comunicato: Gorgone nuovo tecnico. Torna il preparatore dei portieri Di Fiore
Immagine news Serie B n.6 Giannitti su Gorgone: "A Lucca ha fatto un miracolo. E ora a Pescara potrà fare bene"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Carpi, Ceccotti rinnova fino al 2027: "Emozione unica, voglio mantenere umiltà e fame"
Immagine news Serie C n.2 Rimini, la telenovela continua: le quote non si sbloccano. E il Comune vuole vederci chiaro
Immagine news Serie C n.3 Un Suazo per il Team Altamura: la formazione pugliese pensa al figlio d'arte per l'attacco
Immagine news Serie C n.4 Livorno, Mazzoni non lascia. Esciua: "Snelli a livello dirigenziale, ma lui rimane con noi"
Immagine news Serie C n.5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Venturato nuovo allenatore del Livorno
Immagine news Serie C n.6 Andrea Grammatica: "Vicenza, è l'anno giusto per la B. Il Girone C è fantastico, occhio al Cosenza"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Moldavia Italia
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inghilterra-Serbia, i balcanici cercano l'impresa a Wembley
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Moldavia-Italia, azzurri a caccia della sesta vittoria consecutiva
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Scontro con Bonansea, Medina perde i sensi e viene soccorsa. L'Atletico rassicura: "Sta bene"
Immagine news Calcio femminile n.2 Women’s Europa Cup, Inter ko con l'Hacken: tutto aperto per il ritorno
Immagine news Calcio femminile n.3 Women’s Champions League: Juventus corsara a Madrid, Roma ancora a secco
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, successo in casa dell'Atletico. Pinto: "Tre punti che danno motivazione"
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women ko con l'Hacken, Piovani: "Fra una settimana in campo per ribaltare tutto"
Immagine news Calcio femminile n.6 Colpaccio della Juventus, 2-1 in casa dell'Atletico Madrid: decide Bonansea
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?