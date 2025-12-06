Hellas Verona-Atalanta 3-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Belghali (45'+2 st Kastanos), Niasse (43' st Harroui), Al-Musrati, Bernede, Frese (45'+2 st Valentini); Giovane (43' st Oyegoke), Mosquera (33' st Sarr). Allenatore: Zanetti
ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou (1' st Kolasinac), Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson (16' st Pasalic), Zappacosta (16' st Zalewski); De Ketelaere (25' st Samardzic), Krstovic (1' st Scamacca), Lookman. Allenatore: Palladino
ARBTIRO: Mariani
MARCATORI: 28' Belghali (H), 36' Giovane (H), 26' st Bernede (H), 36' st rig. Scamacca (A)
AMMONITI: Nelsson (H), Frese (H), De Roon (A)
