Barcellona e Bastoni sempre più vicini, conferme di mercato

Romano: "Trattativa Barcellona-entourage Bastoni in corso. L'Inter non ha ancora..."

Il futuro di Alessandro Bastoni continua a tenere banco in casa Inter e potrebbe influenzare in modo decisivo le strategie di mercato nerazzurre. In caso di un trasferimento verso il Barcelona, il club milanese si troverebbe costretto a intervenire per trovare un sostituto all’altezza.

Tra i nomi monitorati con maggiore attenzione c’è quello di Johan Vásquez, difensore del Genoa che si è distinto nelle ultime stagioni in Serie A. Il profilo del centrale messicano piace per caratteristiche tecniche e tattiche: mancino, abile nella costruzione dal basso e già abituato al calcio italiano, rappresenterebbe una soluzione pronta all’uso.

Vásquez è diventato un punto fermo del Genoa, guadagnandosi fiducia e continuità anche in un contesto non semplice. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e hanno attirato l’interesse di diversi club, tra cui anche l’Milan in passato.

Il difensore è legato al club ligure da un contratto fino al 2028, ma un’offerta tra i 15 e i 20 milioni di euro potrebbe essere presa in considerazione. Tuttavia, ogni discorso resta subordinato alla possibile cessione di Bastoni: solo una sua partenza aprirebbe concretamente le porte a una nuova operazione in difesa.

Fabrizio Romano: "Trattativa Barcellona-entourage Bastoni in corso. L'Inter non ha ancora..."



L'esperto di mercato Fabrizio Romano, sui suoi profili social, scrive:

"Il Barcellona e l'entourage di Alessandro Bastoni stanno discutendo i termini personali e lo stipendio. I colloqui preliminari sono iniziati qualche giorno fa, ma non sono ancora in corso discussioni tra i club, e non lo saranno a breve. L'Inter non ha ancora fissato un prezzo preciso".

Moretto: Bastoni apre al Barcellona, si tratta

La trattativa tra Bastoni e il Barcellona sta iniziando a prendere forma. Come riportato da Matteo Moretto il giocatore avrebbe dato apertura ai blaugrana per il trasferimento. Non a caso l'entourage del giocatore starebbe già parlando con la squadra catalana per l'eventuale contratto che dovrebbe firmare Bastoni in caso di trasferimento.

Il noto giornalista ha poi aggiunto, però, che attualmente non ci sarebbero stati contatti tra le squadre. Insomma, il Barcellona si starebbe già muovendo per trovare l'accordo con il giocatore, mentre con l'Inter se ne parlerà in seguito...