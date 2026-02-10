Napoli-Como 1-1 (6-7 dcr): il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Napoli (3-4-2-1): Milinković-Savić; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi (15' st Alisson), Lobotka, Elmas, Olivera (15' st Spinazzola); Vergara (29' st Gutiérrez), Giovane (15' st Politano); Højlund (29' st Lukaku). A disp.: Meret, Contini, Buongiorno, Prisco, De Chiara. All.: Conte
Como (4-2-3-1): Butez; Smolčić, Diego Carlos, Ramón (8' st Kempf), Valle; Perrone, Sergi Roberto (22' st Da Cunha); Addai (22' st Rodriguez), Caqueret (8' st Douvikas), Baturina; Nico Paz (37' st Vojvoda). A disp.: Törnqvist, Vigorito, Morata, Lahdo, Rodriguez, Moreno, Kühn, Pisati, Van der Brempt. All.: Fabregas
Arbitro: Manganiello
Marcatori: 39' rig. Baturina (C), 1' st Vergara (N)
Ammoniti: Ramón (C), Sergi Roberto (C), Elmas (N)
Rigori: Da Cunha (C) gol, Politano (N), gol, Douvikas (C) gol, Lukaku (N) sbagliato, Baturina (C) gol, Spinazzola (N), gol, Perrone (C) parato, Alisson (N) gol, Smolcic (C) gol, Elmas (N) gol, Diego Carlos (C) gol, Milinkovic-Savic (N) gol, Vojvoda (C) gol, Gutiérrez (N) gol, Valle (C) gol, Lobotka (N) parato
