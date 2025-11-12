Le partite di oggi: il programma di mercoledì 12 novembre
C'è del calcio giocato da poter seguire anche quest'oggi, mercoledì 12 novembre 2025.
Prosegue la due giorni di Champions League femminile, dopo la Roma ieri questa sera tocca alla Juventus. Di seguito tutti gli incontri, con relativi orari:
Champions League Femminile - Prima Fase
18:45 - Barcellona D vs Leuven D
18:45 - Bayern D vs Arsenal D
21:00 - Atletico Madrid D vs Juventus D
21:00 - Benfica D vs Twente D
21:00 - Manchester Utd D vs PSG D
