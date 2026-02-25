L'Atalanta insegue l'impresa, Palladino recupera due pezzi chiave e ci crede

Raffaele Palladino ci crede. L’Atalanta riparte dalla sconfitta nella gara di andata dei playoff in Champions League con il Borussia Dortmund, ma anche dal successo sul Napoli nell’ultimo turno di campionato: “Ci ha dato grande consapevolezza dei nostri mezzi. Sicuramente sarà una partita molto bella che ci dobbiamo godere tutti quanti: dai tifosi fino alla squadra bisogna crederci tutti insieme. Noi ci proveremo e domani saremo 23 più 23 mila". Il tecnico orobico recupera due pezzi chiave: “Ederson ha avuto un piccolo affaticamento però è tutto risolto, nessun problema per Kolasinac. Sono entrambi a disposizione per domani sera".

La conferenza stampa di Palladino

A caricare l’ambiente, al suo fianco, anche il portiere Marco Carnesecchi: “Servirà intensità per credere in questa impresa: cercheremo di mettere in campo anche la giusta esperienza oltre che all'entusiasmo". L’estremo difensore ha ricordato il precedente della scorsa stagione con il Bruges, invocando più calma rispetto a quell’occasione, per poi rispondere ai complimenti di Buffon: "Per me è un grandissimo esempio ed è anche motivo di orgoglio: da lui posso solo che imparare e non vedo l'ora di abbracciarlo".

Sul fronte opposto, i gialloneri di Niko Kovac, che puntano a difendere il 2-0 maturato all’andata, ma costretto a scendere in campo a Bergamo senza i propri tifosi: “È chiaro che dispiace molto per la loro assenza. Nonostante ciò ci saranno anche molti tifosi che proveranno a sostenerci. Non dobbiamo dimenticare che giocare in casa contro l'Atalanta è molto difficile soprattutto per l'atmosfera molto calda". Il tecnico del Dortmund non si sbilancia: “È sempre un 50%. Dobbiamo affrontare questa gara rimanendo concentrati esattamente come all'andata. Noi dobbiamo migliorare sotto il profilo della qualità".